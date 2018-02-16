İlk filmini 10 yıl önce çeken, dublör/yönetmen Nash Edgerton uzun bir aradan sonra Gringo ile geri dönüyor. ABD’de mart ayında gösterime girecek film, Joel Edgerton, David Oyelowo, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Yul Vazquez, Thandie Newton, Sharlto Copley ve Harry Treadaway gibi önemli isimleri bir araya getirmiş.

Film, ortaklarına güvenerek Meksika’ya giden bir iş insanının başının Meksika Uyuşturucu Kartelleri ile derde girmesini ve yaşadığı komik olayları anlatıyor. Film de fragmanı kadar iyi ve hareketliyse izlenebilecek bir yapım ortaya çıkacak gibi…