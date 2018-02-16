Gringo: Nash Edgerton’dan Bol Yıldızlı Aksiyon Komedisi

Nash Edgerton'dan 10 yıl aradan sonra yeni bir aksiyon
yazar: 16 Şubat 2018

İlk filmini 10 yıl önce çeken, dublör/yönetmen Nash Edgerton uzun bir aradan sonra Gringo ile geri dönüyor. ABD’de mart ayında gösterime girecek film, Joel Edgerton, David Oyelowo, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Yul Vazquez, Thandie Newton, Sharlto Copley ve Harry Treadaway gibi önemli isimleri bir araya getirmiş.

Film, ortaklarına güvenerek Meksika’ya giden bir iş insanının başının Meksika Uyuşturucu Kartelleri ile derde girmesini ve yaşadığı komik olayları anlatıyor. Film de fragmanı kadar iyi ve hareketliyse izlenebilecek bir yapım ortaya çıkacak gibi…

etiket:
kategori:
haber

yazar: bakınız - Şub 16, 2018

yazar: bakınız - Şub 16, 2018

ilgili