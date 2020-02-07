Joaquin Phoenix ve Rosario Dawson, Guardians of Life isimli kısa filmde Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda süren katliama dur demek için harekete geçti.

Extinction Rebellion ve Amazon Watch isimli ekolojist gruplar için çekilen filmi bir mesajla paylaşan Joaquin Phoenix önemli konuları hatırlatmış:

“Bir şeyler yapmak için çağrı yapmak istedik. Et ve süt endüstrisinin iklim değişikliklerine etkisini de anlatmak istedik. Yağmur ormanlarını kesip yok ediyoruz ve kötü etkilerini bütün dünyada görüyoruz.”

“İnsanlar hala zamanımız olduğunun farkında değil. Ama sadece şildi harekete geçer ve tüketim alışkanlıklarımızda değişiklik yaparsak. Hükümetlerin sorunları bizim için çözmesini bekleyemeyiz. Dünyada değişim yaratmak için seçimleri bekleyemeyiz. Hepimizin kişisel sorumluluğu var.”

Kısa film birçok yıldızın da yer alacağı 12 filmin ilki oldu…