Ridley Scott, yeni filmi Gucci için bir araya gelmesi zor bir kadroyu ikna etmeye çalışıyor. Eskiden aynı filmlerde ve sahnelerde pek görmediğimiz ama son yıllarda bu durumu tersine çeviren Robert De Niro ve Al Pacino’nun yanısıra filmde dikkat çekici isimlerden biri de Lady Gaga olacak gibi… Teklifler henüz resmi olarak kabul edilmese de Ridley Scott kolayca reddedilebilecek bir yönetmen değil…

Yan rollerde ise Jared Leto. Adam Driver, Jack Huston ve Reeve Carney gibi başka filmlerde rahatlıkla başrol oynayabilecek isimler yer alacak.

Film Roberto Bentivegna’nın Sara Gay Forden’ın 2001 tarihli The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed isimli romanından uyarlanan senaryoyla çekilecek. Filmde adından anlaşılacağı gibi Gucci moda imparatorluğu içinde yaşanan, içine mafyanın da dahil olduğu çekişmeleri izleyeceğiz.

De Niro ve Pacino daha önce The Godfather Part II, Heat, Righteous Kill ve son olarak The Irishman’de birlikte oynamışlardı.