Neredeyse her filminde sağlam performanslar ortaya koyan yetenekli aktris Marion Cotillard bu yıl Cannes Film Festivali’ne sekizinci kez konuk olacak. Fakat aktrisin filmi bu kez Altın Palmiye bölümünde değil, yan bölüm olan Belirli Bir Bakış’ta galasını yapacak. Fransızca adı Gueule d’Ange, İngilizcesi Angel Face olan bu filmi Fransız senarist-yönetmen Vanessa Filho yönetti. Yabancı sitelerde bu filmin yönetmenin ilk filmi olarak geçiyor ama yönetmen 16 yıl önce 56 dakika süren Primitifs adlı filmle yönetmenlik koltuğuna ilk kez oturmuştu. 16 yıl aradan sonra bu filmle ikinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Filho duygusal bir anne-kız öyküsü anlatmış gibi görünüyor.

Film 2017’nin çokça konuşulan filmlerinden The Florida Project‘i hatırlatan bir konuya sahip. Cotillard’ın oynadığı bekâr anne Marlene bir gün bir gece kulübünde tanıştığı bir adamla kaçıp sekiz yaşındaki kızını yüzüstü bırakır. Kızı Elli bu acıyla başa çıkmaya çalışırken beri yandan da annesini bulup onu eve dönmeye ikna etmeye çalışır. İlk fragmandan anlaşılacağı üzere duygusal bir film, Gueule d’Ange. Filho senaryoyu Diasteme ve François Pirot’yla birlikte kaleme aldı. Filmin bizdeki vizyon tarihi henüz belli değil. Cotillard’ın geçen yılki filmi Ismael’s Ghosts, Cannes’dan iyi eleştiriler alamamıştı, bakalım yeni filmi nasıl eleştiriler alacak. Festival 8 mayısta başlayacak