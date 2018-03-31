Fransız senarist-yönetmen-oyuncu Guillaume Canet 2010 yılında yıldız oyuncularla dolu komedi filmi Les petits mouchoirs/Little White Lies‘ı yazıp yönetmişti. Memleketinde iyi hasılat elde eden bu film burjuva sınıfından bir grup arkadaşın tatillerine odaklanıp gruptan Ludo’nun (Jean Dujardin) kaza geçirip komaya girmesine rağmen grubun tatillerine devam etmeleri üzerinden burjuva sınıfını hicvediyordu. Canet burjuva eleştirilerine kaldığı yerden devam edecek. Yönetmen, Little White Lies‘ın devam filmi Nous finirons ensemble‘nin çekimlerine yakın zamanda başladı.

Bu kez senaryoyu Rodolphe Lauga’yla birlikte kaleme alan Canet ilk filmin oyuncu kadrosunu korumuş. François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Valerie Bonneton, Benoit Magimel, Pascale Arbillot bu filmde de rol alıyorlar. Kadroya Clementine Baert’le Jose Garcia da dahil edilmiş. Canet bu kez ilk filmden yedi yıl sonra arkadaşların Max’in (Cluzet) doğum günü vesilesiyle toplanmalarını anlatacak. Film ne yazık ki bu yıla yetişmeyecek, Fransa’da 2019’da vizyona girecek.