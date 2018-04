Guillermo del Toro ilk Oscar’ını kazandıktan hemen sonra Fox’ın küçük bütçeli, Oscar’a oynayan projeler üreten birimi olan Fox Searchlight‘la bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, del Toro’nun kaleme alacağı, yöneteceği veya sadece yapımcılığını üstleneceği filmlerin finansmanlığını ve dağıtımını Searchlight üstlenecek. Searchlight’la del Toro’nun anlaşma sonrası ilk projeleri de Scott Cooper’ın yöneteceği Antlers olacak. Bugün gelen haberlere göre, DreamWorks’ün animasyon birimi de del Toro’yla anlaşma imzalamış. Bu anlaşmayla del Toro ve DreamWorks Animation birlikte yeni animasyon filmleri hazırlayacaklar. del Toro ailelere uygun animasyon filmleri yazacak, yönetecek ve bu animasyonların yapımcılığını üstlenecek.

Oscar kazanmadan evvel projelerine (Pinokyo, Tom Cruise’lu At the Mountain of Madness) finansman bulamayan del Toro artık herkesin çalışmak istediği bir yönetmen. Belki bu sayede hep çekmek istediği At the Mountain of Madness‘ı da çekebilir ileride. Yönetmenin sıradaki filmi Fantastic Voyage yeniden çevrimi olacak. del Toro klasik film Nightmare Alley‘nin de yeniden çevrimini yönetecek. Şu sıralar Michael Mann’le ilgili bir belgesel de hazırlıyor.