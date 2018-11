Guillermo del Toro yıllardır Hollywood’ta filmler yapmasına ve filmleri sevilmesine rağmen el üstünde tutulan, her projesine yeşil ışık yakılan bir yönetmen değil ne yazık ki. Hatta tam tersine, Terry Gilliam‘la birlikte Hollywood’un en bahtsız yönetmenlerinden olabilir. Zira çekmeyi çok istediği, heyecanla duyurduğu projelerinin çoğu bir yıl geçtikten sonra rafa kaldırılmıştı. Biz bu projelerden bazılarını şu yazımızda derlemiştik. Dün del Toro da Twitter’a girip iptal olan projelerini listeledi. Altına not da düştü. Yönetmen Twitter hesabında tek başına veya başka senarist(ler)le birlikte kaleme aldığı bu senaryolara en az birer yıl harcadığını yazdı. En az 20 projesi iptal olmuş veya rafa kaldırılmış durumda. del Toro bu projelere on yıldan uzun bir süreyi harcamış. Tüm senaryoları bitirmiş. Evet, yarıda kalan veya senaryo süreci başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilen projesi yok. Tüm senaryolara bir yıl veya daha uzun süreler harcamış, senaryoları tamamlamış, ama stüdyolar bu projelere yeşil ışık yakmamış. del Toro senaryoların genelde 90-130 sayfalı olduğunu belirtmiş. Yönetmenin iptal edilen veya rafa kaldırılan projeleri (parantez içi cümleler yönetmene ait):

The Witches

Justice League Dark

Beauty and the Beast

At the Mountains of Madness

Fantastic Voyage

The Count of Monte Cristo

Mephisto’s Bridge

Pacific Rim 2 (vizyona girenden çok farklı)

Gizli Proje (İsimsiz)

Superstitious

Nightmare Alley

Haunted Mansion

The Hulk dizisi (pilot bölümü)

The Buried Giant

The Coffin

Drood

Wind in the Willows (en sevdiğim)

List of 7 (Mark Frost) ve diğer birkaç film

Görüleceği üzere yönetmen elini neye attıysa iptal edilmiş. Yönetmen yıllarca Hobbit projesinde de yer almış ama bir türlü çekim aşamasına geçilemeyince Hobbit‘i yönetmekten vazgeçip projeden ayrılmıştı. Yani bu listedeki projelerden daha fazlasında işi rast gitmedi. Bu projelerle ilgili birkaç bilgi vereyim: Lovecraft uyarlaması At the Mountains of Madness çekim aşamasına çok yakınken iptal edilmişti. Universal, Tom Cruise‘a rağmen (başrol Cruise’du) projenin batmasından korkup filmi iptal etmişti. Bu proje yönetmenin tutku projelerindendi. Justice League Dark, DC filmiydi, del Toro bunu da yazdı ama daha sonra projeden ayrıldı. Doug Liman projeye dahil oldu ama o da ayrılınca proje yönetmensiz kaldı.

The Witches projesiyse stop-motion türünde. del Toro bu filmi Alfonso Cuaron‘la birlikte hazırlamış ama çekememişti. Filmi Robert Zemeckis nisan ayında çekmeye başlayacak, del Toro ve Cuaron yapımcılıkla yetinecekler. Filmin Roald Dahl‘ın eserinden uyarlanacağını belirteyim. Beauty and Beast ise 2011’de duyurulmuştu. Yönetmen başrolü Emma Watson‘a teslim etmiş ama işler yolunda gitmeyince proje rafa kaldırılmış, Watson da Disney’in uyarlamasında yer almıştı. del Toro bir diğer projesi Fantastic Voyage‘ı geçen yıl duyurmuş, bu sonbaharda filmi çekeceğini açıklamıştı ama bu da çekilemedi ve proje rafa kaldırıldı. Film aynı adlı bilimkurgu filminin yeniden çevrimi olacaktı. del Toro, Pacific Rim 2‘yu da çekmeyi istemiş ama stüdyo el değiştirdiği için filmi çekememişti. Senaryosu da tekrar yazımda epey değiştirilmiş. del Toro’nun senaryosunda Charlie Hunnam‘ın karakteri de yer alıyordu.

Gelelim The Haunted Mension‘a. 2015’te bu filmin başrolü Ryan Gosling‘e teslim edilmişti ama bu film de çekilemeyip rafa kaldırılmıştı. Adından da anlaşılacağı üzere hayaletli ev türünde olacaktı. İptal edilen projeleri arasında The Hulk dizisi de yer alıyor. del Toro 2010’da bu diziyi Marvel ve ABC için hazırlamaya başlamıştı ama The Avengers‘ın başarısından sonra stüdyo bu projenin doğru seçim olmadığını düşününce The Hulk da iptal edilmişti. Nightmare Alley projesiyse aynı adlı klasik filmin yeniden çevrimi olacaktı. Bu proje The Shape of Water‘ın başarısının ardından duyurulmuştu ama bu da rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Son olarak, del Toro, Monte Cristo projesini de çekmeyi çok istemişti ama bu proje de yazımından sonra çok geçmeden iptal edilmişti. Yönetmen halen bu filmi çekmeyi istiyor.

Durum böyle. del Toro farklı türlerde pek çok projeye senarist kimliğiyle dahil olup bu projelerin senaryolarına uzun yıllar harcamasına rağmen hepsi eninde sonunda rafa kaldırılmıştı. Neyse ki Oscar kazanmasının ardından bu projelerden bazılarını ileride çekebilir. Yönetmenin sıradaki filmi Pinokyo olacak, ki bu proje de iptal edilen projelerindendi ama Netflix sayesinde bunu çekebilecek. Dileriz yukarıdaki projelerden umut vaat edenleri ileride çekebilir.