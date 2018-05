The Shape of Water‘dan önce yapmak istediği projelere finansman bulamayan, bu yüzden Pinokyo, Tom Cruise’lu At the Mountains of Madness gibi birkaç projesini iptal etmek zorunda kalan Guillermo del Toro Oscar’ı kazanınca kariyerinin belki de en iyi dönemine geçmiş oldu. Zira finansman bulma sıkıntısı Oscar’dan sonra sona erdi. Herkes del Toro’yla çalışmak istiyor. Daha önce açıklandığı üzere yönetmen, Fox Searchlight ve DreamWorks’le anlaşmalar imzalamıştı. Searchlight için yeni filmler, DreamWorks içinse yeni animasyonlar hazırlayacak. Bugün gelen haberlere göre Netflix de del Toro’yla işbirliğini devam ettirecek.

Netflix’in del Toro ve DreamWorks’e hazırlattığı Trollhunters animasyonunu seç-izle servisin ilk korku antoloji dizisi Guillermo del Toro Present 10 After Midnight takip edecek. İlk sezonu onaylanan dizi yönetmenin en sevdiği korku hikâyelerinden uyarlanacak. del Toro dizinin yaratıcılığını, senaristliğini ve bazı bölümlerin yönetmenliğini üstlenecek. Dizinin yayın tarihi belli değil.