Guillermo del Toro’nun Pinocchio için yaptığı çalışmalar pandemi sırasında bile hız kazanırken, kadroya yapılan eklemeler sinemaseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Şu ana kadar yaşanan gelişmelerden başlıklar halinde bir özet derledik:

Oyuncular

Stop-motion yapımda seslendirme kadrosuna Christoph Waltz, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson ve Burn Gorman’ın ardından bugün de Ewan McGregor, Tilda Swinton, Cate Blanchett, David Bradley ve Finn Wolfhard katıldı.

Ana karakter Pinocchio’yu Gregory Mann, Geppetto ustayı da David Bradley seslendirecek.

Konu

Herkes masalı az-çok biliyordur. Ancak filmin 1930’ların Mussolini’nin yönettiği faşist İtalya’da geçecek olması, her duyanı heyecanlandırıyor. Del Toro, daha önce de Pan’s Labyrinth ile faşizm ile yönetilen bir ülkenin yaşadıklarını anlatmıştı.

Müzik

Film, hem stop-motion, hem de müzikal olacak… Şarkıların sözleri del Toro’nun elinden çıkma… Besteler ise Alexandre Desplat tarafından yapılıyor.