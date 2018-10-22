Guillermo del Toro kariyeri boyunca pek çok proje açıklamış ama heyecanla tasarladığı bu projeler için bir türlü stüdyoları ikna edememiş, dolayısıyla bu projelerini hayata geçirememişti. Şurada yönetmenin heyecanla duyurduğu ama çekemediği projelerini derlemiştik. Bu projelerden Pinokyo/Pinocchio sonunda çekilecek gibi görünüyor. İlk olarak Collider sitesinin geçtiği habere göre Netflix, del Toro’nun bu projesini onaylamış. Daha önce açıklandığı üzere film animasyon/stop-motion müzikal olacak, 1930’larda faşist İtalya’da geçecek, daha karanlık bir uyarlama olacak. del Toro filmin senaristleri ve yapımcıları arasında da yer alacak.

Pinokyo‘nun çekim tarihi henüz duyurulmadı ama Netflix yayınladığı bültende bu animasyonun yönetmenin sıradaki projesi olacağını, filmin yıl bitmeden çekileceğini belirtmiş. 2017’nin sonuna doğru del Toro’nun 2018 sonbaharında (yani şu zamanlarda) Fantastic Voyage yeniden çevrimini yöneteceği duyurulmuştu ama bu projeden daha sonra yeni bir haber gelmedi. Dolayısıyla Fantastic Voyage’ın bir süreliğine rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz.