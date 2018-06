Guillermo Del Toro, The Shape of Water ile oscar’ı aldıktan ve Sally Hawkins, Michael Shannon, Doug Jones’un hayatlarına yeni bir ivme kattıktan sonra, büyük bir ihtimalle elini kendi dosya çekmecesine attı. Gerçi Del Toro, hazırladığı ancak çekemediği filmlerin senaryolarını, dosya çekmecesine değil de gardroba koysa sığmayabilir. Guillermo Del Toro Filmleri asla belli bir kalitenin altına düşmese de ABD sineması bir türlü meksikalı yönetmeni kabul edememişti. Yıllarca şımarık Hollywood yapımcılarının kapısını çalan ancak yanıt alamayan Del Toro, şimdi o kapılara elindeki oscar heykelciğiyle vuruyor. Ve büyük bir olasılıkla gelecek yıllarda kapılar ardına kadar açılacak.

Kısa bir dosya ile Del Toro’nun daha önce çekemediği ve şimdi oscar’ın gücüyle çekmesi muhtemel filmleri derleyelim dedik:

The Left Hand of Darkness

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Ursula K. Le Guin’’in ülkemizde “Karanlığın Sol Eli” olarak yayınlanan romanı değil, Del Toro’nun Monte Kristo Kontu yorumu olacaktı. Roman Coppola tarafından kendisine teslim edilen senaryo, unutulmaz romanın western versiyonu olarak düşünülmüştü. Filmin, Del Toro’nun elinde bir steampunk klasiğine dönüşmesi bekleniyordu. 10 yıla yakın süredir senaryo üzerinde çalışan meksikalı yönetmen, henüz bu filmden vazgeçmiş değil.

The Witches

Roald Dahl’ın, İngiltere’de çocukları öldüren cadıların peşindeki bir gencin ve ninesinin öyküsünü anlattığı The Witches, 10 yıldır Del Toro’nun gündeminde… Alfonso Cuaron’un da yapımcı olarak yer almak istediği filmin stop-motion olması planlanıyordu. Senaryonun hakları hala Warner Bros’ta…

Monster

Aynı zamanda bir manga/anime fanatiği olan Del Toro’nun uzun süredir Naoki Urasawa’nın Monster’ını çekme planları da bulunuyor. Berlin’de duvar yıkılmadan önceki dönemde geçen manga, bir film değil de dizi olarak düşünülüyordu. Pilot bölümün ve ilk sezonun senaryosunu Urasawa’dan da onay alarak tamamlayan Del Toro, diziyi 2015’te HBO’ya teklif etti ve o gün bugündür haber bekliyor.

Domu: A Child’s Dream

Del Toro’nun göz koyduğu bir diğer manga ise Dornu’ydu ancak Katsuhiro Otomo’nun romanı, amerikalı yapımcılara çok “uzakdoğulu” geldiği için bu projesi başlamadan bitti. Yapım 1999’dan beri Del Toro’nun aklının bir kenarında duruyor.

Pinocchio

2008’de yapımcılığını Jim Henson Company’nin yapacağı, şarkılarını Nick Cave’in besteleyeceği ve söyleyeceği, Mussolini’nin faşist İtalya’sında geçecek ve del Toro’nun yöneteceği Pinocchio, her sinemaseveri heyecanlandırmıştı. Ancak o günlerin CGI teknolojileri yapımcılar için altından kalkamayacakları bir mali tablo ortaya çıkarıyordu. On yıl içinde aradabir yeniden gündeme gelen yapımı umarız del Toro yeniden gündemine alır.

At the Mountains of Madness

Del Toro’nun takıntılı olduğu romanlardan biri de H.P. Lovecraft’ın At the Mountains of Madness’ıdır. 20 yıldır peşinde koştuğu, bütün senaryosunu yazdığı, 700 sahnenin storyboard’larının çizildiği, görsel efektler için tüm testlerin tamamlandığı, Tom Cruise’un başrolü oynamayı, James Cameron’ın da yapımcılığını kabul ettiği yapım, bir yıllık süreçten sonra iptal edildi. 150 milyon dolarlık bütçeye sahip bir korku filminin parasını geriye kazanamayacağını düşünen yapımcılar desteklerini geri çektiler. Del Toro filmi “Öldü ama hala rüya görüyor” sözleriyle anlatıyor.

Başkasının Çektiği Senaryolar

Guillermo Del Toro’nun uzun süre üstünde çalıştığı, senaryolarını ve hatta storyboard’larını hazırladığı bazı yapımlar, stüdyolar tarafından pek de şık olmayan şekilde elinden alınıp, başka yönetmenlere verildi.

Doctor Strange

Doctor Strange’i çekmek del Toro’nun aklına 10 yıl önce gelmişti. Öyküyü Neil Gaiman ile birlikte ele alacaktı. Yapımcılar ikilinin planlarını anlayacak kapasitede değildi ve belki de tarihin en iyi süper kahraman yorumlarından birinden mahrum kaldık.

The Hobbit

2008’den 2010’a kadar senaryosunu toparladığı, kostümlerini seçtiği, storyboard’larını tamamladığı, özel efektlerini hazırladığı The Hobbit elinden alınıp Peter Jackson’a verildiğinde del Toro ne hissetti, tam olarak bilemeyeceğiz. Ama biz farklı bir yorum yerine Lord of the Rings’e benzer bir yaklaşım izlediğimiz için üzülebiliriz.

Hellboy 3

Del Toro’nun uzun yıllardır hazırlanıp da çekemediği en acı verici yapım büyük bir olasılıkla Hellboy 3 olmuştur. “Hollywood’da artık görmediğim şey kalmadı” diye düşünürkenbir insanın elinden çocuğunu alınıp, “Al yeniden büyüt” diye başkasına verilmesi gibi bir tutumla karşılaşması meksikalı ustayı çok üzdü. Neyse ki bütün bu haksızlıklara rağmen, pes etmeden yeni filmler peşinde koşmayı sürdürüyor.