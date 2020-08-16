Viktor Kossakovsky, daha önce Aquerela ile uyguladığı anlatım dilini bu sefer bir çiftliğe çevirmiş. Gunda, etkileyici ve farklı görüntülere dayalı bir öykü anlatıyor. Görüntülerin eşsizliği hem merak uyandırıcı, hem de perdede gördüğünüzle özdeşleşmenizi sağlıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Berlinale’nin buna rağmen açıklanan listesinde yer alan Gunda, milyarlarca çiftlik hayvanının yaşamlarına götürüyor bizi…

Endüstriyel üretimin çarkları altında yok edilen milyarlarca canlının yaşamlarına konuk olarak dikkatli bakınca nelerle karşılaşacağımızı gösteriyor. Belgeselde Joaquin Phoenix yapımcı ve anlatıcı olarak yer alıyor.