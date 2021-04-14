Amerika’da stüdyolar, ülke genelinde daha fazla sinema açılana kadar blockbuster’larını erteliyor; sinemalar ise blockbuster’lar gelsin öyle açalım mantığıyla bekletiliyor. Tam bir “Tavuk mu Yumurtadan, Yumurta mı Tavuktan” döngüsü oluştu!

Son olarak, Sunset Boulevard’daki ünlü ArcLight Hollywood sinemasını da bünyesinde bulunduran Los Angeles merkezli Pacific ve ArcLight Sinemaları grubu, kalıcı olarak kapanma kararı aldı. Pacific’in tümü Kaliforniya’da olmak üzere 6; ArcLight’ın ise ArcLight Hollywood ve Cinerama Dome dahil 11 sineması bulunuyor.

Amerika’da özellikle küçük ve orta ölçekli sinema zincirlerinin hayli zor durumda olduğu, bilinen bir gerçek… Daha önce de Alamo Drafthouse ve Studio Movie Grill zincirleri konkordato başvurusunda bulunmuş, fakat bu iki grup faaliyetine henüz tamamen son vermemişti. Öte yandan, dünyanın en büyük sinema zinciri AMC Theatres’ın da ayakta kalabilmek için borç yapılandırmaya gittiği ve Wall Street’te nakit bulma amaçlı bazı anlaşmalar yaptığı biliniyor.

“Kötü günleri geride bıraktık, şimdi sırada daha kötü günler var” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama dünyada sinemanın normalleşmesi için bir an önce rayına oturması gereken Hollywood’dan iyimser haberler de gelmiyor değil. Yine Wall Street’te kalalım:

Wall Street analistleri, Covid-19 öncesindeki 1 yıl içinde en az 1 kez sinemaya gitmiş 1.000 Amerikalıyı kapsayan bir anket gerçekleştirdi. Nisan başı yapılan ankette katılımcılara “Yakın gelecekte sinemalara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. %57’si evet, %29’u emin değilim derken, hayır diyenlerin oranı sadece %14 oldu.

Katılımcılardan “zamanlama da belirtmeleri” istendiğinde, dikkate aldıkları 1 numaralı kriterin ülkedeki aşı faaliyetinin gidişatı olduğu gözlendi. Örneğin ankete katılanların %46’sı gelecek 3 ay içinde sinemaya gideceğini söylerken, süre 6 aya çıkarıldığında %72’si “varım” dedi!

Anketle ilgili raporun daha uzun vadeli tahmin kısımları da iyimser veriler içeriyor. Sinemaların büyük ölçüde açılmış olmasını beklendiği 2021’in dördüncü çeyreği için Amerika’da 2 milyar $’lık bir gişe beklentisi var. Karşılaştırmak açısından, 2019’un dördüncü çeyrek gişe geliri 2.9 milyar $ olmuştu. Ardından 2022’de, 2019’daki 11.4 milyar $’ın yüzde 10 civarı altında kalan bir gelirle ciddi bir toparlanma; 2023’te ise 2019’a kıyasla %6’lık bir artış bekleniyor.