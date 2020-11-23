Gündem Turu köşemizde bu hafta belgesellerin yaşadığı altın çağ, bir start-up’ın yükseliş öyküsü, bir de dizi önerisi var.

Belgesel Yükseliyor

“Bu aralar daha çok belgesel izliyorum.” Çevrenizde bu ifadeyi siz de daha sık duymaya başladınız mı? VOD platformları, salgın döneminde sundukları pratik izleme olanaklarıyla epey öne çıktılar ve insanların uygulamak zorunda kaldıkları evde bir şeyler seyretme etkinliğinde belgesel, yükselişteki türlerin başında geldi.

Bu yılki genişletilmiş ödül sezonu yaklaştıkça, ilgi çekici yeni belgesellerle karşılaşıyoruz. Sinema en zor senelerinden birini geçirirken, belgesel filmciliği diğer türlere kıyasla çok daha verimli bir gidişat sergiledi. Örneğin geçtiğimiz ay açıklanan Eleştirmenlerin Seçimi Belgesel Ödülleri adayları (Netflix 31 adaylıkla açık ara zirvede yer aldı, Amerikalı dağıtımcılar Neon 14 ve Magnolia Pictures 9 adaylıkla takip etti); En İyi Belgesel Film Oscar’ı ve Avrupa Film Ödülü için adı geçen belgeselleri incelediğimizde, hemen hepsinin ilginç konuları mercek altına alan, çok başarılı belgeseller olduğunu görüyoruz.

Belgesellerin yükselişinden bir ‘belgesel sever’ olarak tabii ki memnunum ve dünya normale döndüğünde bu ilginin, sinemalarda vizyona giren belgesellere yönelik de devam etmesini diliyorum!

Bir Start-Up Hikayesi

Premier Lig’ciyseniz, genelde bahis şirketlerinin egemenliğinde olan forma göğüs reklamı sponsorluğuna etkileyici bir giriş yapan online ikinci el araba alım-satım firması Cazoo’yu fark etmişsinizdir. Bu yaz önce Everton’ın, hemen ardından da Aston Villa’nın forma sponsoru oldular. İki takım da sezona sansasyonel birer giriş yaptı.

Konunun bizi ilgilendiren yönü ise şu: Girişimin kurucusu Alex Chesterman, start-up macerasına 2003’te LoveFilm’i kurarak başlıyor (Girişimin ilk versiyonu, bir arkadaşıyla beraber kurdukları ScreenSelect). Hem posta yoluyla DVD gönderen hem de streaming hizmeti sunan LoveFilm’i 2011’de 200 milyon pound’a Amazon’a sattıklarında, 2 milyon abonesi mevcut! Chesterman bu esnada İngiltere’de emlak sitesi Zoopla’yı kurup, bunu da 2.2 milyar pound’a Amerikalı teknoloji yatırım şirketi Silver Lake’e satıyor.

Cazoo ise sadece 2 yıl önce kurulmasına rağmen, son aldığı yatırımlarla değerlemesini 2.5 milyar dolara kadar yükseltmiş bir şirket… Tüm dünyayı saran ve sarsan ekonomik buhran, pek çok girişimcinin projelerini, hayallerini ertelemesine yol açtı. Dolayısıyla bu tür ilham verici start-up hikayelerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Great News!

Aradığım sitcom’u nihayet buldum. Çok popüler olmaması, fazla yormadan güldürmesi gibi kriterlerim vardı. Netflix algoritmasının derinliklerinde kaybolmuş olacak ki, daha birkaç hafta önce karşıma çıktı “Great News”.

2017 ve 2018’de yayınlanmış 2 sezonu; toplamda 21’er dakika süreli 23 bölümü var. New Jersey’de bir televizyon kanalının The Breakdown adlı akşam ana haber bültenini hazırlayan eğlenceli ekibin günlük haber telaşını hikayeye taşıyor. Tüm televizyonculuk klişelerini espriler arasına harmanlıyor.

Konusundan çok kısaca bahsedersek: Haber prodüktörü Katie Wendelson (Briga Heelan) kariyerini bir üst kademeye taşıyacak o “haber atlatma” başarısına imza atmak için çabalayıp dururken, meraklı ve komik annesi Carol Wendelson (Andrea Martin) kanalın yeni stajyeri oluyor!

30 Rock ve Unbreakable Kimmy Schmidt sevenlere hitap edeceği yönünde yorumlar mevcut ki zaten yapımcıları arasında Tina Fey de var. Great News’in asıl yaratıcısı ise, dizide de kanalın meteoroloji editörü Beth karakterini canlandıran Tracey Wigfield…