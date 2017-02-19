Game of Thrones‘un 7. sezonunun çekimlerini tamamlayan Kit Harington arayı uzatmadan setlere dönecek. Harington, BBC One’ın hazırladığı dönem mini dizisi Gunpowder‘da oynayacak ve yapımcılar arasında yer alacak. 1605’te geçecek dizi, Robert Catesby, Guy Fawkes ve arkadaşlarının hükümet sarayını patlatıp Kral I. James’i öldürmeye, bunun için parlamentonun altına barut fıçılarını yerleştirmeye çalışmalarını anlatacak. Gunpowder‘ın çekimlerine on gün içinde başlanacak. Üç bölümden oluşacak bu mini dizide Harington, “Barut Komplosu” adlı ekibin liderliğini üstlenen, 30 yaşındaki asker Robert Catesby’i oynayacak. Sherlock dizisinin senaristi ve Mycroft’ı Mark Gatiss, kralın yardımcısı, Katolik rahiplerin düşmanı, işkenceci Robert Cecil’i; Peter Mullan, Cizvit papazı Garnet’ı, Liv Tyler, Garnet’ın kuzeni Anna Vaux’ı oynayacaklar. Diziyi J Blakeson yönetecek. Gunpowder‘ın bu yıla yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.