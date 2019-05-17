Yapımcılarının Kill Bill ile Baby Driver arasında bir yerde diye tanımladığı merakla beklenen aksiyon filmi Gunpowder Milkshake, kadrosuna yeni isimler katıldıkça giderek mükemmel bir hal alıyor. Karen Gillan, Lena Headey, Michelle Yeoh’tan sonra bugün de Carla Gugino’nun filmde yer alacağı açıklandı. Headey ve Gillian’ın anne-kız suikastçileri oynayacağı filmde yardımcı rollerde bile Angela Bassett ve Paul Giamatti gibi usta oyuncuların olması eğer senaryo da iyiyse iyi bir filme işaret eden seçimler.

İsrailli yönetmen ikilisi Aharon Keshales ve Navot Papushado tarafından yönetilecek filmin senaryosuna bu iki ismin dışında Ehud Lavski, Andrew Rona, Alex Heineman da katkı verdi. Filmin ilk gösteriminin Berlin’de yapılması planlanıyor.