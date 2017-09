Yannis Sakaridis’in Amerika Square isimli filminde rol alan Ksenia Dania, Nina Simone klasiği Sinnerman’ı yorumluyor.

Filmde mülteci bir kadını canlandıran Dania’nın yaşadıklarını ve duygularını anlatması için daha uygun bir şarkı seçimi olamazdı… Yunanistan’ın oscar adayı olan filmi ve Dania’nın şarkılarını biz de merakla bekliyoruz.

So I run to the river, it was bleedin’

I run to the sea, it was bleedin’

I run to the sea, it was bleedin’