Arka arkaya batan filmleri The Man From U.N.C.L.E. ve King Arthur‘dan sonra Warner’la yollarını ayıran Guy Ritchie önce Disney için Aladdin filmini çekmiş, bu filmi tamamladıktan sonra vakit kaybetmeden eski filmlerinin izinden giden suç-komedisi The Gentlemen‘ı kotarmıştı. Biz The Gentlemen‘ı heyecanla beklerken Ritchie’nin sıradaki filmiyle alakalı yeni haberler geldi. Görünüşe göre Ritchie ara vermeden film üretmeye devam edecek.

Discussing Film sitesinin haberine göre Ritchie, Miramax’in soygun türündeki filmi Vigilance‘ı yazıp yönetecek. HN Entertainment sitesi bu projenin adının Cash Truck olduğunu, Fransız yapımı The Convoyeur‘ün yeniden çevrimi olacağını iddia etti. Pek de güvenilir bir gazete olmayan The Sun ise Ritchie’nin çekimlere yıl bitmeden başlayacağını yazmış. The Sun’ın haberine göre filmin başrolünü Jason Statham üstlenecek. Ritchie ve Statham başarısız bulunan The Revolver filminden beri aynı projede yer almıyorlardı.

Şu aşamada kesin olan tek şeyin Ritchie’nin Miramax için bir film yapacağı… Bu filmin The Convoyeur‘ün yeniden çevrimi olup olmadığı, Statham’ın filmde rol alıp almayacağını tahminen yıl bitmeden öğreneceğiz. Bu arada Disney’in Aladdin‘in devam filmini hazırladığını, tahminen yönetmenlik için gene Ritchie’yle görüşeceğini de belirtmek gerek ama Aladdin‘in devam filmi henüz yazım aşamasına dahi geçmediğinden Ritchie önce başka filmler yapabilecek, tabii Aladdin 2 teklifini kabul ederse. Son olarak; Ritchie’nin iki filmini çektiği Sherlock Holmes serisinin üçüncüsünün 2020’de Dexter Fletcher‘ın yönetmenliğinde çekileceğini de belirtelim.

Ritchie’nin yeni filmi The Gentlemen Ocak 2020’de vizyona girecek.