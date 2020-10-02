Guy Ritchie’nin ilk dönem filmlerine dönüş sinyallerini verdiği The Gentlemen diziyle devam edecek.

Proje, en başından bir TV dizisi olarak düşünülmüş ancak daha sonra film olarak ele alınmıştı. Filmin gişedeki başarısı ve eleştirmenler tarafından da beğenilmesi, yapımcıların dizi için yapılan önhazırlıkları tekrar gündeme almasını sağladı. Miramax TV, Ritchie ve oyuncularla TV dizisi opsiyonlarını görüşüyor.

Başrollerden Matthew McConaughey’in en azından bir mini diziye sıcak baktığı söylenirken Jeremy Strong, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Henry Golding ile ilgili henüz bir gelişme yok gibi…