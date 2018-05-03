Guy Ritchie önce Lock, Stock and Two Smoking Barrels‘la, ardından Snatch.‘le kendisine geniş bir hayran kitlesi edinmiş, filmleri heyecanla beklenen yönetmenler arasına dahil olmuştu. Son iki filmi gişede batınca yönetmen, Warner Bros.’tan kopup Disney’e geçip Aladdin müzikalini çekti. Şu sıralar Aladdin‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan Ritchie sıradaki filmini duyurdu. Toff Guys adı verilen yeni filmi ilk filmleri Lock, Stock… ve Snatch.‘in stilinde olacak, İngiltere’de geçecek. Deadline’ın haberine göre bu “stilize ve doğal olarak İngiliz draması” film, Sexy Beast‘le Downton Abbey‘nin karışımı olacak, yani bu iki yapımın izinden gidecek.

Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies’in birlikte kaleme aldıkları filmin merkezinde milyonlarca doları olan uyuşturucu baronu yer alacak. Yıllardır Hollywood stüdyolarıyla çalışıp büyük bütçeli filmlere imzasını atan Ritchie bu yeni filmiyle eski formuna dönmeye çalışacak. Toff Guys ilk filmleri kadar iyi olur mu bilinmez ama 2008’de vizyona giren RocknRolla‘dan 11 yıl sonra yönetmen memleketinde günümüzde geçen bir filme imzasını atmış olacak.