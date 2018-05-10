Infinity War’ın uluslararası gösterimleri için dağıtılan kitapçıkta Gwyneth Paltrow’la yapılan bir röportaj, devam filmiyle ilgili çok büyük bir ayrıntıyı açık etmiş olabilir.

(Başlıktan da anlaşıldığı gibi haberimizde bu satırlardan itibaren büyük bir spoiler var)

Paltrow röportajda Tony ve Pepper’ın ilişkisi ile ilgili yöneltilen bir soruya “10 yıl sonra evliler ve bir çocukları var” sözcüklerini de içeren bir cümleyle yanıt verdi. Devam filminin, kahramanlarımızın yarısı öldükten 10 yıl sonra geçme ihtimali bu yanıta bakılırsa yüksek. Kitapçığın editörleri büyük bir olasılıkla gelecek bölümle ilgili sorulan bir soruyu yanlışlıkla Infinity War içeriğine koydular.

Marvel oyuncuları, büyük spoiler’lar vermekten kendilerini alamıyorlar. Mark Ruffalo da daha önce, Thor: Ragnarok röportajlarında Avengers: Infinity War’un sonunu söylemişti.