Ubisoft 125 milyon dolar bütçeli Assassin’s Creed‘le umduğunu bulamadı. Başta gişede batan film yurt (ABD) dışı sayesinde kâra girebildi. Filmin hasılatı 186 milyon dolara ulaştı. Bu düşük hasılata rağmen Ubisoft oyun uyarlamalarına The Division‘la devam edecek. Filmin başrolleri ve yapımcılığı aylar önce Jake Gyllenhaal’la Jessica Chastain’e teslim edilmişti. Bugün de filmin senaristi ve yönetmeni belli oldu. Gold adlı filmiyle gündemde olan Stephen Gaghan filmi yazıp yönetme teklifini kabul etti. Çekimlere ne zaman başlanacağı açıklanmadı. The Division, Black Friday günü parayla yayılan bir virüsün tüm şehir sisteminin çökmesi ve kaosun ortaya çıkmasından sonra The Division adlı birime bağlı ajanların şehri kurtarma çabalarını konu alıyor.