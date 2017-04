In the Name of the Father, My Left Foot, The Field, In America gibi önemli filmlerin usta yönetmeni Jim Sheridan yine gerçek bir hikaye anlatacak.

İngiltere Hükümeti’nin IRA militanlarını kapattığı üstün güvenlikli Maze Hapishanesi (Labirent yapısı nedeniyle bu adı aldı, Long Kesh de deniyordu) 1983’te tarihin en büyük firarlarından birine sahne oldu. Özel yöntemlerle örgütlenen IRA militanlarından bir bölümü kanlı bir kaçış planından sonra dışarı çıkmayı başardı. (Sayılarını ve akibetlerini spoiler olmasın diye yazmadık)

H-Block Firarı tüm dünyada olay oldu ve IRA tarafından da bol bol kullanıldı. Gerçek hikayeleri çekmek konusundaki üstün yeteneğiyle tanınan ve politik filmlerde her zaman başarılı olan Jim Sheridan bu olayı film haline getirecek.

Sheridan, H-Block için şimdiden 3 önemli oyuncuyu ikna etmek üzere… Cillian Murphy, Jamie Dornan ve Pierce Brosnan imza atmak için son ayrıntıları konuşuyorlar. Murphy ve Dornan mahkumları, Brosnan ise gardiyanları oynayacak. Filmde daha geniş bir kadronun yer alması bekleniyor. Oyuncular belirlendikçe haberlerini vereceğiz.