Stüdyolar yılın son dört ayında vizyona çıkaracakları filmlerinin ilk fragmanlarını arka arkaya yayınlıyorlar bu hafta. HBO’nun Sharp Objects dizisinin yeni fragmanı dahil bu hafta yayınlanan tüm fragmanları derledik.

Sharp Objects: HBO ve Jean-Marc Vallee’nin işbirliği Big Little Lies‘ın ilk sezonundan sonra Sharp Objects uyarlamasıyla devam edecek. Gillian Flynn’in aynı adlı romanından uyarlanan bu mini dizi 8 temmuzda başlayacak. Amy Adams’ın başrolünü üstlendiği dizi BLL dizisi gibi cinayete, bu kez cinayet serisine, bir gazetecinin memleketine dönüp bu cinayetlerle ilgili bir yazı yazmaya çalışırken geçmişiyle de yüzleşmesine odaklanacak.

Operation Finale: A Better Life filminin yönetmeni Chris Weitz’in yönettiği, Oscar Isaac, Ben Kingsley ve Melanie Laurent’li Operation Finale gerçek bir öyküyü konu alıyor. 2. Dünya Savaşı’nda Nazizm yenilince pek çok insanın katili olan Adolf Eichmann sırra kadem basar. Aradan geçen on beş yıldan sonra Peter Melkin ekibiyle birlikte Eichmann’ı bulmaya ve adaleti sağlamaya çalışır. Film, Eichmann’ın katliamlarına ve ajanların onu bulma çabalarına odaklanacak. Filmin kadrosunda Nick Kroll, Joe Alwyn, Haley Lu Richardson gibi tanıdık simalar da yer alıyor. Filmin ABD vizyon tarihi 14 eylül.

Mortal Engines: 1992 yılından beri Peter Jackson’la çalışan Christian Rivers kısa filmlerinden sonra geçen yıl kariyerinde ilk kez uzun metrajlı bir film için yönetmenlik koltuğuna oturdu. Jackson’ın LOTR serisinin senaristleriyle birlikte kaleme aldığı ve yapımcılığını üstlendiği Mortal Engines aynı adlı roman serisinden uyarlandı. Film kıyamet sonrası dünyada kentlerin tekerlekler ve motorlar sayesinde yürümesini, bu kentlerin birbirleriyle savaşmalarını işlerken genç bir kadının intikamına odaklanıyor. Jackson’la sıkça çalışan Hugo Weaving’in gene kötü rolde karşımıza çıkacağı bu filmde Hera Hilmar ve Stephen Lang de rol aldı. Filmi 14 aralıkta izleyebileceğiz.

The Old Man and the Gun: David Lowery-Casey Affleck işbirliği bu yıl The Old Man and the Gun filmiyle devam edecek. Fakat bu kez başrol Lowery’le Pete’s Dragon filminde çalışan Robert Redford’un. Bu film de gerçeklerden uyarlanmış, yaşlı bir adamın, Forest Tucker’ın arka arkaya pek çok bankayı gülümsemesinden ödün vermeden soymasını, polis John Hunt’ın onu yakalamaya çalışmasını konu alıyor. ABD’de ekimde vizyona girecek filmde Affleck ve Redford’a Tom Waits, Sissy Spacek, Danny Glover, John David Washington ve Elisabeth Moss eşlik ettiler. Filmin Redford’un rol aldığı son film olduğunu da belirtelim.

Suspiria: Dario Argento’nun klasik korku filmi Suspiria da yeniden çevrildi. Luca Guadagnino’nun yönettiği yeniden çevrimde Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Moretz, Mia Goth rol aldılar. Orijinal filmin başrolünü üstlenen Sylvie Testud bu filmde de karşımıza çıkacak. Diyaloglara yer vermeyen ilk fragman heyecanlandırdı. Bakalım Guadagnino “Benim için oksijenden farksız” dediği orijinal filmin üstüne neler ekleyecek. Film, ABD’de 2 kasımda vizyona girecek.

Widows: Sonbaharın tek yeniden çevrimi Suspiria değil. Widows da merakla beklenen yeniden çevrimlerden. Steve McQueen’in beş yıllık film arasını noktalayacak Widows aynı adlı diziden uyarlandı. Gillian Flynn’in kaleme aldığı filmde Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, Daniel Kaluuya, Elizabeth Debicki, Robert Duvall, Jackie Weaver, Jon Bernthal, Carrie Coon gibi ünlü oyuncular rol aldılar. Kocalarının bir soygundan sonra polisle girdikleri çatışmada ölmeleri üzerine kadınların yarım kalan soygunu tamamlama çabalarını konu alan film ülkemizde 16 kasımda vizyona girecek.

Friday’s Child: Peter Jackson’la çalışan Christopher Reeve yönetmenliğe geçer de yıllardır Terrence Malick’le çalışan kurgucu A.J. Edwards durur mu? Edwards geçen yıl çektiği Friday’s Child‘la yönetmenliği ilk kez deneyimledi. Tye Sheridan, Imogen Poots, Jeffrey Wright ve Caleb Landry Jones’un başrollerini üstlendiği film 18 yaşındaki bir gencin suç işlemesine ve âşık olmasına odaklanıyor. İlk fragmandan anlaşılacağı üzere Edwards ilk filminde Malick’in izinden gidiyor.

Bumblebee: Michael Bay’in başlattığı Transformers serisi Bumblebee adlı spin-off filmle devam ediyor. Christina Hodson’ın kaleme aldığı, Travis Knight’ın yönettiği bu film serinin diğer filmlerinden farklı olarak geçmişte, 1987’de geçip genç bir kızla Bumblebee’nin arkadaşlığını konu alıyor. Filmin başlıca rolleri Hailee Steinfeld, John Ortiz, John Cena, Kenneth Choi’nin. Film ülkemizde 21 aralıkta vizyona girecek.