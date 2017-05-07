Özellikle belgesel sinemasının önemli isimleri kameralarını dünyanın dört bir yanındaki politik sorunlara yönelterek merak ettiğimiz soruları yanıtlıyorlar. Haftanın Politik Filmleri kuşağımızda elimize ulaşan belgesel/kurgu film fragmanlarını sizlerle paylaşacağız.

Naples 44

1943 ve 44 yılları ingiliz subay Norman Lewis’in amerikan askerleri eşliğinde Napoli’ye girip, gördükleri hakkında aldığı notlar savaşın insanları ne hale getirdiğiyle ilgili çarpıcı bir kitaba dönüşmüştü. Yönetmen Francesco Patierno, bu kitaptan hareketle Napoli’nin o günleriyle, bugünkü hali üzerinden bir karşılaştırma yapmış. Yarı belgesel, yarı kurgu (Norman Lewis’i yeniden Napoli sokaklarında görüyoruz) filmin seslendirmesi ise Benedict Cumberbatch tarafından yapılmış. Belgesel festivallerinde izlemek için sabırsızlanıyoruz.

Whose Streets?

Michael Brown’ın polis kurşunuyla genç yaşında öldürülmesiyle başlayan olaylar tüm ABD’yi sarmıştı. O dönem kameralarıyla sokaklara çıkan yönetmenler Sabaah Folayan ve Damon Davis, yükselen tansiyonun ve olayların en yakın tanıklarından oldular. Kurgu süreci de tamamlandıktan sonra ortaya Whose Streets? isimli belgesel çıktı.

Risk

Daha önce Citizenfour, ile kamerasını Edward Snowden’a çeviren Laura Poitras bu isimle paralel bir şekilde 6 yıldır üzerinde çalıştığı Julian Assange belgeselini de tamamladı. Bu iki isimle belgesel çekince kendisi de hikayenin bir parçası olmuş ve gizli servisler tarafından yakından izlenir hale gelmiş durumda… Assange ve kendi yaşadıklarını Risk’te anlatıyor.

Oliver Stone’un Putin Belgeseli

Farklı politik konularda çektiği kurgu filmlerin yanısıra kamerasını alıp dünyanın önemli liderleriyle röportajlar yapan Oliver Stone rus lider Putin’le de ilgi çekici bir röportaj yapmış. Belgesel/Röportaj Showtime kanalında yayınlanacak.

Gook

Haftanın kurgu ve politik altmetinli filmlerinden Gook’ta Rodney King davasının ardından başlayan Los Angeles isyanlarında siyahlar ve beyazlar arasında kalan asyalı nüfusun yaşadıklarını izleyeceğiz.

Joshua: Teenage vs Superpower

İngiliz idaresinde 100 yıl geçirdikten sonra Çin’e geçen Hong Kong’ta, devletin uygulamalarına karşı hareketin önemli liderlerinden biri 14 yaşındaki Joshua Wong. Netflix belgeselinde genç politikacının yaşadıkları perdeye yansıyacak.