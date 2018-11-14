Netflix’in ilk yerli yapımı dizisi Hakan: Muhafız’ın fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlediğinizde Netflix’in planlarını neye göre yaptığını anlayabiliyorsunuz. Hollywood’un merkezinde olduğu endüstri için “kötü senaryo”, “kötü oyuncu”, “kötü yönetmen” yoktur. Gişede ve eleştirmenler nezdinde başarısız olan filmler genel olarak yanlış hedeflenmiş ve hatalı planlanmıştır. Netflix’in ülkemizde bir dizi çekmesi aslında Hollywood’un bu planlı yapısını incelememiz için de iyi bir fırsat olacak. Fragmanı izlediğimizde birçoğumuzun ağzından “Bana hitap etmiyor ama seyircisini bulur” sözlerinin dökülmesi rastlantı değil.

Fragmana baktığımızda kolaylıkla şunları gözlemleyebiliyoruz:

1.14-24 yaş arası genç kitle hedeflenmiş. Hatta gelecekte diziyi izlediğimizde üst yaş sınırı 20’ye kadar düşürülmüş olduğunu görebiliriz. Bu yaş aralığındaki kitlenin teknoloji alışkanlıkları düşünüldüğünde bir dijital izleme platformunun hedeflemesi yanlış değil. En geniş kitle orada, en çok tekrar izleme istatistikleri yine aynı kitlede…

2.Bu kitleye göre oyuncu seçildiğini zaten hissediyorduk. Çağatay Ulusoy’un da yaş aralığına göre doğru seçim olduğu aşikar.

3.Netflix, her dizisinde olduğu gibi Muhafız’da da uluslararası düşünmüş. Kadın başrol seçiminde Hazar Ergüçlü’ye yer verilmesi ve fragmandan gördüğümüz kadarıyla batı seyircisinin ilgisini çekecek şekilde (gizemli esmer) konumlanması bunun işareti… Gerçi sanat ve görüntü yönetimindeki egzotik havanın biraz eksik kaldığını da şaşırarak gördük.

4.Netflix’in lisanslı ürünler için de özel çalıştığı görülüyor. Hakan’ın vücudunda parlayan simgelerin t-shirt olarak çıkacağını, ucunu gördüğümüz hançerin replikalarının satılacağını öngörmek zor değil.

Fragman, senaryo ve karakterler konusunda sınırlı bilgi verse de, Hakan: Muhafız’ın iyi planlanmış ve hedef kitlesi belli olan bir yapım olduğunu şimdiden görebiliyoruz. 3 saatlik TV dizilerine karşılık 1 saatlik bölümler halinde yayınlanması bile uzun süreli yapımlarda konsantrasyon sorunu yaşayan genç izleyicilerin ilgisini toplamayı sağlayacaktır. Bekleyelim görelim…