Hakan: Muhafız, karışık eleştiriler alsa da izlenme rakamlarıyla Netflix’i etkilemiş görünüyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un yer aldığı, ilk türk orijinal Netflix dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığını duyurdu.

Birinci sezonun yayına girmesinin ardından çekilen ikinci sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi başarılı isimler de diziye dahil olacak. Dört ve beşinci sezonların çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacak. İkinci sezonun 2019, 3 ve 4’ün 2020’de yayınlanacağı söylentiler arasında…