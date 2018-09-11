Oyunculuktan yönetmenliğe geçenlere yakında Halle Berry ve Sarah Lancaster da dahil olacak. Yıllardır filmlerde rol alan Berry ilk filmi Bruised‘u duyurdu. Deadline’ın haberine göre film aksiyon türünde olacak, dövüş sanatlarına da (diğer adıyla martial arts) yer verilecek. John Wick serisinin yapımcısı Basil Iwanyk filmin yapımcılığını üstlenecek. Hemen belirtelim ki Berry serinin 3. filminde rol alıyor şu sıralar. Michelle Rosenfarb‘ın kaleme aldığı Bruised, MMA (Mixed Martial Arts) dövüşçüsü Jackie “Justice” (adalet) adlı karaktere, Jackie’nin tek işi olan dövüşçülükte başarısız olmasına, yıllar önce terk ettiği oğlunun bir gün gelip kapısını çalmasına odaklanacak. Oğlu kapısını çalınca Jackie oğlunun hak ettiği anne olmaya çalışacak, olaylar gelişecek. Çekimlere Mart 2019’da başlanacak.

Scrubs, Dr. Vegas, Witches of East End gibi dizilerde rol almışsa da daha ziyade Chuck dizisinden hatırlayabileceğimiz aktris Lancaster ilk filmi Josie & Jack‘in çekimlerini tamamlamış bile. Lancaster’ın senaristliğini de üstlendiği bu film, Kelly Braffet‘in aynı adlı romanından uyarlandı. Film, Pennsylvania’nın kırsal bölgesinde izole bir yerde büyüyen iki kardeşin (Josie ve Jack) tirandan farksız babaları tarafından okula gönderilmeyip evde eğitim görmelerine, babalarından bıkıp birbirlerine güvenmekten başka çareleri olmadan dış dünyaya açılmalarına odaklanıyor. Filmde Olivia DeJonge, Alex Neustaedter, William Ficthner, Annabelle Dexter-Jones rol aldılar. Filmin ilk gösterimi bu kış bir festivalde gerçekleştirilecek.