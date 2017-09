Yabancı filmlerde sıkça yer alan aktör Haluk Bilginer‘i hem yerli, hem de yabancı pek çok filmde izleyeceğiz yakın zamanda. Bugün Twitter’daki hesabımızdan aktörün rol aldığı projelerden ilk kareleri paylaştık ama karakter sınırı olduğu için ayrıntılara giremedik. Bu yazıyla aktörün karşımıza çıkacağı filmlerin ayrıntılarını derledik. Yabancı yapımlarda sıkça yer alsa da bu yapımlarda fazla gözükmeyen (Ben Hur‘da birkaç dakika görünmüştü) Bilginer’i bu kez başrolde de göreceğimizi hemen belirtelim.

Trendy: Genç yönetmen Louis Lagayatte geçen yıl gerilim filmi Trendy’yle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. İngiliz yapımı olan Trendy‘nin başrolünü Lachlan Nieboer’e paslayan Lagayatte bu filminde Haluk Bilginer ve Memet Ali Alabora’yla da çalıştı. Henüz İngiltere’deki ve Türkiye’deki vizyon tarihleri belli olmayan bu film öğretmen Richard’a odaklanıyor. 30 yaşındaki Richard yeni bir hayat için Batı Londra’ya taşınır. Buraya taşındıktan sonra Batı Londra’nın gece hayatını, uyuşturucusunu, halkını, göçmenlerini, yani buranın tüm yüzünü keşfetmeye başlar. Fakat Richard burada hoş karşılanmaz, dışlanır, tacize uğrar, gün geçtikçe şehir yüzünden şiddete daha fazla yönelir. Bilginer’le Alabora’nın filmde ne kadar görüneceklerini bilemiyoruz ama filmin posterinde Bilginer’in de adı yer aldığından bu kez onu kısa bir süre görmeyeceğimiz kesin. İki oyuncunun Hasan ve Memet adlı Türkleri oynadıklarını belirteyim.

Shelter: Bilginer’in rol aldığı diğer film Shelter. Lemon Tree, The Syrian Bride, Dancing Arabs gibi pek çok film çeken İsrailli yönetmen Eran Riklis, İsrail-Alman ortak yapımı Shelter‘ı yazıp yönetti. Filmin başrollerini İsrailli aktris Neta Riskin’le İranlı aktris Golshifteh Farahani üstlendiler. Neo noir-gerilim türündeki Shelter, Almanya’da geçiyor. Mossad ajanı Naomi, Lübnanlı muhbir Mona’yı korumakla görevlendirilir. İkisinin iki hafta boyunca Hamburg’ta güvenli bir evde (muhbirlerin saklandıkları yerler) yaşamalarını konu alıyor film. Bu iki kadın güvenli evde yaşarlarken tuzağa düşerler, olaylar gelişir. Bilginer’in rolü Ahmet’le ilgili bilgi bulunmuyor. Muhtemelen aktörü bu filmde fazla göremeyeceğiz. Henüz bu filmin de vizyon tarihleri belirlenmedi.

Forget About Nick: Bilginer’in çekimlerini kısa bir süre önce tamamladığı bir film, Forget About Nick. Alman yapımı olan bu filmi Margarethe von Trotta yönetti. Komedi türündeki filmin başrollerini Bilginer, Ingrid Berdal ve Katja Riemann üstlendiler. Bilginer filme adını veren Nick’i oynadı. Filmin konusu şöyle: Jade’le (Berdal) Maria’nın (Reimann) tek ortak noktaları ikisine de sadık olmayan kocaları. Kocaları tarafından aldatılan bu iki kadın aynı evde, Maria’nın bir zamanlar yaşadığı çatı katında, yaşamaya başlarlar. İki kadın beri yandan New York’taki çok büyük bir gayrimenkulü satın almak için küçük bir savaş vermektedirler, ama bu savaş eğlenceli bir savaş. Film iki kadının arkadaşlığını ve gayrimenkulü alma çabalarını komedi türünde anlatıyor. Forget About Nick, Almanya’da 7 aralıkta vizyona girecek.

Cingöz Recai: Peyami Safa’nın polisiye türündeki Cingöz Recai romanlarından uyarlanan aynı adlı filmi sadece bir ay sonra izleyebileceğiz. Ezel’in senaristleri Kerem Deren’le Pınar Bulut’un birlikte kaleme aldıkları, Onur Ünlü’nün yönettiği Cingöz Recai‘nin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Meryem Uzerli, Fatih Artman, Algı Ege, Musa Uzunlar, Ushan Çakır üstlendi. Film, Recai’nin (İmirzalıoğlu) düşmanı Hayalet’i (Uzunlar) soyma çabalarına, Başkomiser Mehmet Rıza’nın da Recai’yi yakalama çabalarına odaklanıyor. Başkomiseri Bilginer oynadı. Aktör, Polis ve Masum‘dan sonra üçüncü kez polisi oynamış oldu ama tabii ki şimdiki rolü diğerlerinden farklı. Film, 13 ekimde vizyona girecek.

Kırık Kalpler Bankası: Onur Ünlü fazla ara vermeden film üretmeye devam ediyor. Ünlü’nün Shakespeare’in Romeo ve Juliet‘inden yola çıkarak kaleme alıp yönettiği bu filmi İstanbul’daki festivallerde birkaç kez gösterildi ama henüz gösterime girmedi, girip girmeyeceği de belli değil. Filmin başrollerini Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya, Taner Ölmez, Tansu Biçer, Osman Sonant, Fatih Artman, Öner Erkan ve Ahmet Mümtaz Taylan üstlenmişlerdi. Film bir bankanın soyulmasına odaklanıyor.

Masum – 2. Sezon: Bu yılın baharında yayınlanan, 8 bölümden oluşan, başta mini dizi olarak planlanan Masum olumlu eleştiriler alıp çok izlenince dizinin devam edeceği açıklanmıştı. Ama dizinin nasıl devam edeceği, finali ölmeden atlatan az sayıdaki oyuncunun ikinci sezonda rol alıp almayacakları ve ikinci sezonun konusu belli değil. İlk sezonda polis Yusuf’un bir cinayeti araştırması konu alınıyordu. Dizide Ali Atay, Bilginer, Serkan Keskin, Tülin Özen, İrem Altuğ, Okan Yalabık, Nur Sürer rol almış, Bilginer emekli polisi oynamıştı.