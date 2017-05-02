Shakespeare’in Hamlet oyununda yer alan, Hamlet’in talihsiz sevgilisi Ophelia’nın merkezde olduğu bir film çekilecek. Aslında bu yeni bir haber değil. Bu proje 2016’da açıklanmış, başroller Daisy Ridley ve Naomi Watts’a teslim edilmişti. Ama çekimlere bir türlü başlanamamıştı. Bugün oyuncu kadrosunun tamamlandığı, çekimler için gün sayıldığı açıklandı. Kadroya Hamlet rolünde George McKay, Horatio rolünde Devon Terrell, Laertes rolünde Tom Felton ve Claudius rolünde Clive Owen dahil edildi. Ophelia’yı Ridley, kraliçeyi -Hamlet’in annesini- Watts oynayacak. Yönetmen Claire McCarthy çekimlere bu ay Prag’ta başlayacak. Filmin Lisa Klein’ın Ophelia adlı romanından uyarlanacağını da belirtelim.