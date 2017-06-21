Star Wars serisinin en ünlü karakterlerinden Han Solo’nun gençliğine odaklanan isimsiz filmin çekimlerine şubatta Phil Lord ve Chris Miller’ın yönetmenliğinde başlanmıştı. Lawrence Kasdan ve oğlu Jon Kasdan’ın birlikte kaleme aldığı, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton’ın rol aldığı filmin çekimleri beş aydır devam ediyordu. Çekilen onlarca sahneden sonra Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy’nin yönetmenleri kovduğu açıklandı.

Yönetmenlerle anlaşılmaması, onlarla yolun ayrılması sıkça rastlanan bir durum. Asıl şaşırtıcı olansa çekimlerden dört ay sonra yönetmenlerin kovulmaları. Haberlere göre senaristler ve Kennedy üçlüsüyle yönetmen ikilisi arasında filmin tonundan Han Solo’nun karakterine kadar pek çok konuda fikir ayrılığı yaşanmış. Aslında yönetmenlerle yapımcılar arasındaki fikir ayrılıkları çekimlerin ilk gününde başlamış, ama yönetmenler fikir ayrılığının sona ereceğini düşünmüşler ve çekimlere devam edilmiş. Ama fikir ayrılıkları sona ermedi. Ayrıca yönetmenler yapımcı Allison Shearmur’ın desteğini de hissetmemişler. Fikir ayrılığı epey büyüyünce Kennedy yönetmenlerle yolunu ayırdı.

Haberlere göre çekimlere yazın sonlarına doğru yeni yönetmenle başlanacak. Bu yeni yönetmen Ron Howard olabilir. Joe Johnston’ın da adı yönetmenlik için anılıyor. Yeni yönetmen, Lord-Chris ikilisinin çektiklerini kurgulatacak, daha sonra çekimleri tamamlayacak, sonra gerekirse tekrar çekimleri yönetecek. Filmin vizyon tarihiyse ertelenecek gibi görünüyor. Zira filmin Mayıs 2018’e yetişmesi çok zor gözüküyor. Lord-Chris ikilisinin sıradaki filmleriyle ilgili söylentiler de başladı. İkilinin DC’yle The Flash filmini yönetmek için görüştükleri iddia edildi. Yönetmenler 2015’te The Flash‘ın senaryosunu kaleme almışlardı.