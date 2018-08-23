Hans Zimmer’in sayısız ödülü ve dünya üzerindeki hemen her yönetmene “Keşke benimle de çalışsa” dedirtecek sonsuz bir kredisi bulunuyor. Bu rahatlık Zimmer’e 2016’da “Artık süper kahraman filmlerinde çalışmayacağım” açıklamasını yaptırmıştı. Zimmer daha sonraları “Ron Howard, bu açıklamamı yersiz buldu. İyi bir senaryo gelene kadar ara veriyorum belki daha uygun bir tanım olacaktı” diyerek dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

Zimmer, Wonder Woman 84’ün senaryosunu beğenmiş olacak ki, yönetmen Patty Jenkins’ten gelen teklifi kabul ettiği haberleri bugün birçok haber kaynağına flaş haber olarak düştü. Son olarak 2016’da Batman v Superman: Dawn of Justice’ta görev alan Zimmer’in, geçtiğimiz aylarda X-Men: Dark Phoenix’in de müziklerini yapacağı ancak daha çok eski bestelerinin kullanılacağı açıklanmıştı.