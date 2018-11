Bu aralar arka arkaya pek çok filmde rol alan Kristen Stewart 2019’da Underwater, Against All Enemies ve Charlie’s Angels filmleriyle sinemalara dönecek. Şu sıralar Charlie’s Angels yeniden çevriminde rol almaya devam eden Stewart bu filmden sonraki projesini belirledi. Aktris, TriStar Pictures stüdyosunun hazırlattığı romantik-komedi filmi Happiest Season‘ın başrolünü üstlenecek. Clea DuVall‘ın yazıp yöneteceği filmin merkezinde genç bir kadın (Stewart) yer alacak. Bu kadın tatil sırasında ailesiyle buluşacak, bu buluşma sırasında sevgilisi olan kadına evlenme teklifi etmeyi planlayacak. Fakat genç kadın, sevgilisinin ailesi muhafazakâr olduğu için kadının lezbiyenliğini ailesine açıklayamadığını öğrenecek, olaylar gelişecek. Filmin çekim ve vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Oyuncu kadrosu şu sıralar oluşturuluyor. Stewart 2019’da ilk uzun metrajlı filmi The Chronology of Water‘ı da çekmeyi planlıyor.