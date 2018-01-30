Syfy bir türlü önemli ve rating getiren dizileri bulup yayınlayamayan bir kanalken, bu gidişatı Happy! ile bozmuş görünüyor. Christopher Meloni’nin Nick Sax isimli kirli bir eski polisi oynadığı, Patton Oswalt’ın ona hayali arkadaş Happy’yi seslendirerek eşlik ettiği uçuk yapım, bu çarşamba ilk sezon finalini yapacak. İlk sezonda kanalın rating rekorları kırılmış durumda…

Dizi özellikle Christopher Meloni’nin mükemmel oyunuyla, önemli bir kitleyi ekran karşısına çekti ve SyFy’ın yıllar süren düşük ratinglerine son verdi.