Eşini kaybettikten sonra aksiyon filmlerine saran ve arka arkaya pek çok aksiyon filminde rol alan Liam Neeson bu türden vazgeçmiyor. Aktörün çekimlerine martta başlanacak Hard Powder‘da rol alacağı açıklandı. Frank Baldwin’in kaleme aldığı filmi Hans Molland yönetecek. Film Banff, Alberta ve Kanada’nın bazı bölgelerinde çekilecek. Neeson bu filmde sıradan bir adam olan Nels’i oynayacak. Nels kar küreme aracını kullanan bir şofördür. Bir gün oğlu uyuşturucu taciri tarafından öldürülünce Nels’in dünyası başına yıkılır, olaylar gelişir. Usta aktör bu filmden sonra yazın İrlandalı yönetmen Neil Jordan’ın yeni filmi The Trainer‘da ve Ben Younger’ın (Bleed for This) sıradaki filmi Isle of Man‘de rol alacak. Aktörü bu yıl Felt ve The Commuter filmlerinde izleyeceğiz.