Luther dizisinin yaratıcısı İngiliz senarist-yönetmen Neil Cross, BBC için 6 bölümden ibaret olan Hard Sun adlı bir mini dizi hazırladı. Post-apokaliptik bir gelecekte geçen bu dizinin merkezinde iki dedektif, Robert Hicks ve Elaine Renko yer alıyor. Hicks ailesi olan, kirlenmiş, gene de iyi kalmaya çalışan bir polis. Renko ise ruhen yaralı, zor bir kadın. Ama Hicks’in aksine kirli bir polis değil. Bu ikisi hem sosyal, hem de ahlaki açıdan farklı noktada yer alıyorlar. Dizi birbirlerinden pek haz etmeyen bu iki polisin hayatta kalabilmek için birlikte çalışmayı öğrenmelerine, birbirlerine güvenmelerine, bir yasayı yürürlüğe sokmaya ve bunu yaparken sevdiklerini korumaya çalışmalarına odaklanacak. Hicks’i Jim Sturgess’in, Renko’yu Agyness Deyn’in (fotoğraftaki oyuncular) oynayacağını belirtelim. Çekimlere Game of Thrones‘un yönetmenlerinden Brian Kirk’ün yönetmenliğinde bu ay Londra’da başlanacak. BBC diziyi yılın sonlarına doğru yayınlayacak.