DC‘nin takipçilerinin kafasını karıştıracak sayıda Joker projesi mevcut şu an. Hemen bunlara kısaca değineyim. Joaquin Phoenix‘li Joker filmi evrenle ilgisi olmayan, şimdilik devamı düşünülmeyen bir film. Çekimler hızla devam ediyor. Diğer projelerin tamamıysa Jared Leto‘lu. DC, David Ayer‘e Gotham City Sirens adlı filmi çektireceğini açıklamıştı, başroller Leto’yla Margot Robbie‘nin. Filmin iptal edilip edilmediğini bilmiyoruz. Açıklanan diğer projeyse Joker solo filmi. Leto’nun gönlünü almak için midir nedir, DC bir Joker filmi daha çektirmeyi düşünüyor. Ve son proje, Harley & Joker. Crazy Stupid Love‘ın yönetmenleri Glenn Ficarra ve John Requa senaryoyu bitirip stüdyoya teslim ettiklerini açıkladılar. Fakat filmin çekim tarihi henüz belli değil.

Bu film, Harley’le Joker’in ilişkisine odaklanacak. Harley’nin Joker’le ilişkisi kötüye gidince Harley, Doktor Phil’i kaçıracak, olaylar gelişecek. Film, Dr. Phil’in kaçırılmasıyla başlayacakmış. Şimdilik bu filmle ilgili bildiklerimiz bunlar. Leto bu sonbaharda Sony’nin Spider-Man evrenine zıplayıp Örümcek’in düşmanı Morbius‘ı solo filminde oynayacağı, Robbie de 2019’da Birds of Prey‘de rol alacağı için Harley & Joker yakın zamanda çekilmeyecek. Bu arada bu filmden önce yüksek ihtimalle Suicide Squad 2 çekilecek. Bu filmin de senaryosu tamamlanmış. WB filmin 2019’un sonbaharında çekileceğini açıklamıştı ama tarihi erteleyip ertelemediği bilinmiyor. Görüleceği üzere yakında Joker’li pek çok film vizyona girecek.