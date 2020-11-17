Athina Rachel Tsangari, 5 yıl aradan sonra yeniden bir uzun metraj için kamera arkasına geçiyor. Harvest, 2013 tarihli Jim Crace romanının uyarlaması olacak.

– Harvest, İngiltere’de köşede kalmış bir kasabaya giden üç insanın yaşadıklarını anlatıyor. Kasabada yaşayanlar, ekonomik durumlarının da kötüye gitmesiyle, başlarına gelen her kötü şey için yabancıları suçlamaya başlarlar.

– Athina Rachel Tsangari filmin senaryosunu da kendisi kaleme aldı. Oyuncular henüz belli değil.