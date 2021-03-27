Aksiyon filmlerindeki baş rolleri ve yönetmenlik deneyimleriyle bilinen Sylvester Stallone’un yaklaşık 25 yıldır yazar Edgar Allan Poe hakkında bir film çekmek istediği biliniyor.

Neden Çekilemedi?

Ünlü aktör, Poe’nun oldukça eksantrik bir hayata sahip olduğunu belirterek, “Poe oldukça ayrıksı ve putları yıkmayı seven bir insan. Onun hayatının kendini toplumun dışında gören ya da sıradışı bulan birçok insana ilham olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Edgar Allan Poe’yu önce kendisi canlandırmak isteyen ancak daha sonra bu rol için Robert Downey Jr ve Johnny Depp’i düşünen Stallone, “Bu rolü aslında Robert Downey Jr için yazdım ancak Johnny Depp gibi özel bir aktörün de uygun olabileceğini düşünüyorum.” açıklamasında bulunduktan sonra senaryoyu Robert Downey Jr’a okutmayı başardı. Olası bir yapımla ilgili 2009 yılında konuşan Robert Downey Jr. senaryoyu beğendiğini açıklasa da Sylvester Stallone o günden bugüne bir Edgar Allan Poe filmi yerine The Expendables serisini yönetti.