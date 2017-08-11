Sinemaya geri dönüş kararını daha önce aktardığımız, sinemanın yaşayan en büyük ustalarından Hayao Miyazaki ve Studio Ghibli bugün resmi bir açıklamayla kapılarını yeniden açtıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada “Animasyon departmanımız bugün resmi olarak yeniden açıldı. Animasyon ekibi için görüşmelere başladık. Başvuru yolladıysanız bizden haber bekleyin. 6 aylık hazırlık sürecimizin ardından henüz ismi belli olmayan projemiz için hazırlıkları hızlandıracağız.” cümleleri yer aldı.

Miyazaki, 3 Temmuz’da en yakın çalışma arkadaşlarını toplamış ve 1 aydır ön hazırlıklar ve prodüksiyon masraflarını toparlamak için çalışmalar yürütmüştü. 2019’da gösterime girmesi beklenen filmin “Boro The Caterpillar” isimli kısanın uzun versiyonu mu, yoksa yeni bir film olduğu mu henüz bilinmiyor.