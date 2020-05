Studio Ghibli’nin başındaki isim, yapımcı Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki’nin yeni filmini merakla bekleyenlere kötü haber verdi.

Büyük ustanın yeni filmi How Do You Live? ile ilgili bilgi veren Suzuki, filmin gösterime girmesinin yıllar alabileceğini söyledi. Filmin tamamen elle çizilmesinin süreyi eskisine göre daha uzattığını belirten Suzuki “Eskiden filmler daha az kareye sahipti ve daha az süre alıyordu. Totoro’yu 8 çizerle 8 ayda tamamlamıştık. Ama kare sayıları arttı. Şu anda 60 çizerle çalışıyoruz ve 1 dakikalık filmi çizmek 1 ay sürüyor. Yılda bir filmin 12 dakikasını tamamlayabiliyoruz. Yeni film için 3 yıldır çalışıyoruz ve daha ilk yarım saati yeni bitti.” sözleriyle durumu aktardı.

Yeni filmin en iyimser tahminle 3 yıla tamamlanacağını belirten Suzuki, pandemiye rağmen gerekli düzenlemeleri yaparak evlerden hız kesmeden çalıştıklarını belirtti…