Stephen king filmleri, dizi uyarlamaları amerikan ve dünya sinemasının iki-üç kötü örnek dışında “başarısı garanti” diye baktığı yapımlar. 200’ü geçen sayıda eseri uyarlanan King’in roman ve öykülerinden perdeye ve ekrana aktarılacak 30’un üstünde eserini listeledik.

Gösterimi Yaklaşanlar

Gerald’s Game: Mike Flanagan’ın çektiği 1992 tarihli Stephen King romanından uyarlanan film bir fantazinin fena halde ters gitmesini anlatıyor. Başrollerini Carla Gugino ve Bruce Greenwood’un oynadığı film 29 Eylül’de Netflix’te olacak.

1922: Stephen King’in 2010 tarihli öyküsünü Zak Hilditch tarafından sinemaya uyarlanıyor. Oğluna annesini öldürmesi için oyun oynayan bir babanın hikayesini anlatacak filmde Thomas Jane, Neal McDonough ve Molly Parker başrollerde. Film Ekim’in 20’sinde Netflix’te yayınlanacak.

Castle Rock: Stephen King’in farklı öykülerini bir araya getirecek dizi Sam Shaw ve Dustin Thomason tarafından yaratıldı. King’in kahramanlarını ve öykülerini Castle Rock isimli bir kasabada Melanie Lynskey, Scott Glenn ve André Holland gibi önemli isimlerin oyunuyla izleyeceğiz.

The Doctor’s Case: Stephen King’in yazdığı bir Sherlock Holmes öyküsü… Her duyanı heyecanlandıracak 1987 tarihli bu eser Kickstarter üzerinden toplanan paralarla çekiliyor. James Douglas ve Leonard Pearl’ün yönettiği, William B.Davis, Denise Crosby, Michael Coleman’ın başrollerini oynadığı kısa film ekimde yayında olacak.

I Am the Doorway: 1971 tarihli öykü çek yönetmen Robin Kaparik tarafından sinemaya uyarlandı ve şu sıralarda dünya festivallerini dolaşıyor. Çıktığı görevde uzaylılar tarafından ele geçirilen ve dünyaya yollanan bir astronotun yaşadıklarını izleyeceğiz.

Çekim Aşamasındakiler

Mute: King’in 2007 tarihli öyküsü bir satış elemanı ve sessiz bir otostopçunun bir yolculukta yaşadıklarını anlatıyor. Çekimleri tamamlanmak üzere olan 45 dakikalık film 31 Ağustos 2018’de ingiliz TV’lerinde gösterilecek.

One for the Road: 1977 tarihli öykü King’in önemli eserlerinden Salem’s Lot’un devamı… 2018’de sevgililer gününde gösterime girmesi beklenen filmin başrolünde Lance Henriksen var.

The Reaper’s Image: Stephen King’in 1969 tarihli öyküsü, doğaüstü özelliklere sahip bir aynanın çevresinde yaşananları anlatıyor. Daha önce The Night Flier’ı çeken Mark Pavia, çekimlere başlamak üzere…

Rest Stop: 2003 tarihli kısa öykü hem Andrew Cohen hem de İngiltere’de bir ekip tarafından filme alınıyor. Yaşanan bir taciz olayını gördüğünde içinden hiç bilmediği kişilik ve güçler çıkan bir adamı izleyeceğiz.

Sleeping Beauties: King’in yeni romanı (oğlu Owen ile birlikte yazdı) bir kadın hapishanesinde bulunan kadınların, dünyanın diğer bütün kadınlarının aniden uykuya dalmasıyla yaşadıklarını anlatılıyor. True Detective ve The Knick’in yapımcıları çekim aşamasına geçmek için hazırlıkları tamamlamak üzere…

Henüz Proje Aşamasındakiler

IT: Chapter Two: Yeniden çevrimin büyük başarı elde etmesi ikinci bölümün de onayının bu hafta çıkmasını sağladı. Gelecek bahar aylarında çekimlere başlanması ve 2019’un başında gösterimde olması bekleniyor. Filmin yaptığı büyük gişe, proje aşamasında sıraladığımız birçok filmin de hayata geçmesini sağlayabilir.

The Long Walk: King’in en çarpıcı uyarlamalarından The Shawshank Redemption, The Green Mile ve The Mist’i çeken Frank Darabont, 1979 tarihli distopik romanı da sinemaya uyarlayacağını söylemişti… Ancak henüz ciddi bir gelişme yok.

Suffer the Little Children: It’in başarısından sonra ilk açıklanan film 1972 tarihli King öyküsünden uyarlanacak. Öğretmenlerini deliliğe sürükleyen öğrencilerin öyküsünü Sean Carter anlatacak.

Bad Little Kid: Belgeselleriyle tanıdığımız Laurent Bouzereau, Stephen King’in 2015 tarihli öyküsünü sinemaya uyarlamak istiyor. Eserin haklarını aldı ancak henüz oyuncular ve diğer ayrıntılar belli değil. Film, hiç yaşlanmayan bir zorba tarafından hayatı cehenneme dönen bir adamı anlatacak.

The Breathing Method: Hakları Blumhouse tarafından alınan ancak hala yönetmen konusunda sıkıntı yaşayan eserlerden biri… Son olarak Doctor Strange’in yönetmeni Scott Derrickson’ın ismi geçiyordu. 1982 tarihli öykü bir araya gelen bir grup arkadaşın anlattığı korkunç hikayeler etrafında dönüyor.

Creepshow: It’in yeniden çevriminde başarı sağlayan Vertigo Entertainment, daha önce üç kez filme alınan Creepshow’u da en baştan ele almak istiyor. Ancak henüz ilk aşamalarda olduğunu belirtmeliyiz.

Doctor Sleep: Stephen King’in The Shining’in devamını yazdığı roman Warner Bros tarafından uzun süredir projelendirilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl Akiva Goldsman’ın senaryo yazdığı söylenmişti ancak yeni bir haber yok.

Drunken Fireworks: King’in 2015 tarihli öyküsü de henüz proje aşamasında… Bir havai fişek yarışı etrafında dönen öyküden uyarlanacak filmde James Franco’nun rol alması bekleniyor.

Duma Key: Tom Holland, 2008 tarihli filmi çekmek için uzun süredir uğraşıyor ancak henüz önemli bir gelişme yok. Eser ve film ölmekten son anda kurtulan bir adamın değişen yaşamını anlatıyor.

Home Delivery: Daha önce bir kısa animasyona temel oluşturan öykü, bu sefer Ryuhei Kitamura tarafından uzun metraja uyarlanacak. Projede henüz yönetmenin belirlenmesi dışında bir gelişme yok.

The Jaunt: It’in yönetmeni Andy Muschietti’nin çekmesi beklenen bir diğer eser 1981 tarihli The Jaunt’tu. En son 2015’te haber aldığımız projenin hız kazanmasını beklemek yanlış olmaz. Stephen King Jaunt’ta ışınlanma teknolojisi üzerinden bir hikaye anlatmıştı.

Firestarter: Blumhouse prodüksiyon şirketinin haklarını elinde bulduğu bir diğer yapım, daha önce 1984’te filme alınan Firestarter… Telekinetik güçleriyle yangınlar çıkaran bir kızı anlatan filmle ilgili henüz ciddi bir gelişme yok.

Joyland: The Help’ten tanıdığımız Tate Taylor, King’in 2013 tarihli gençlik romanını ele alacak. Roman, bir eğlence parkında yıllar önce işlenmiş cinayetlerden habersiz bir şekilde çalışan gençleri anlatıyor. Filmden uzun süredir haber yok.

Lisey’s Story: The Fault in Our Stars’ın yönetmeni Josh Boone 2006 tarihli romanı sinemaya uyarlayacak isimlerin başında geliyordu. Stephen King, ölmüş bir yazarın karısını taciz eden bir fanatiğin öyküsünü anlatan romanın TV dizisi olabileceğini de söylemişti.

Revival: Josh Boone’un ismi geçen bir diğer film ailesini kaybedince dini terk eden ve elektrikle kafayı bozan bir papaz hakkında… The Social Network’ün yapımcısı Michael De Luca hazırlıklarını hızlandırdı.

The Stand: Josh Boone’un ismi geçen ve çekilmeye en yakın film ise King’in post apokaliptik romanından uyarlanacak. Daha önce başrol için ismi geçen Matthew McConaughey’in The Dark Tower’ın başarısızlığından sonra filmde yer alması beklenmiyor.

Pet Sematary: Stephen King’in en önemli eserlerinden Hayvan Mezarlığı 1983’te yazılmış, 1988’de sinemaya uyarlanmış ve büyük başarı kazanmıştı. It’in başarısından sonra bir yeniden çevrim masada… Juan Carlos Fresnadillo ve It’in yönetmeni Andy Muschietta’nın ismi geçiyor.

My Pretty Pony: Stephen King’in çizgi öyküsü polonyalı bir ekip tarafından sinemaya uyarlanacak. Eser torununa hayatı anlatan yaşlı bir adamı konu alıyor.

The Overlook Hotel: Meşhur otelde The Shining’den önce yaşananları anlatacak film için Mark Romanek’in ismi geçiyordu ancak henüz önemli bir gelişme yaşanmadı.

The Talisman: Başka boyutlarda annesini iyileştirecek birini arayan gencin yaşadıklarını anlatacak olan dizi Frank Marshall tarafından uyarlanacak. Ancak uzun süredir ses çıkmayan projelerden biri olduğunu belirtelim.

Prey for Us, Sedá hmota ve The Death of Jack Hamilton da çekileceği açıklanan, King’in farklı öykülerinden uyarlanan kısa filmler