Game of Thrones‘un aşırı kötü son sezonuyla ekranlara veda etmesinin ardından HBO, Naomi Watts‘lı spinoff dizisini duyurmuş ama pilot bölümü beğenmeyince diziyi iptal etmişti. HBO, GoT bitmeden önce bile birden çok spinoff dizisi çektireceğini açıklayıp beş senaristten beş farklı pilot bölüm senaryosu talep etmişti. Aradan geçen zaman zarfındaysa bu projelerden sadece House of Dragon sezon onayı alabildi. GoT‘un yönetmenlerinden Miguel Sapochnik‘in hem showrunner’lığını, hem de yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimlerine Nisan 2021’de başlanacak.

Orijinal dizinin 300 yıl öncesini konu alan bu spinoff’un başlıca rolleri Olivia Cooke (Alicent Hightower rolüyle), Eve Best (Prenses Rhaenys Velaryon), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Matt Smith (Daemon Targaryen)’e teslim edildi. Dizinin Nisan 2022’ye yetişmesi bekleniyor.

Bu dizinin çekimlerine yaklaşılırken HBO üç spinoff projesini daha duyurdu geçtiğimiz günlerde. İlki Dunk and Egg projesi. Martin’in novellalarını temel alan bu proje şovalye Sir Duncan’la Egg’in maceralarını konu alacak. Egg bu maceralardan yıllar sonra Aegon V Targaryen adıyla kral oluyordu. Orijinal dizide Egg’in kardeşi Aemon’a (Peter Vaughn) yer verilmişti. Dizi, A Song of Ice and Fire‘ın 90 yıl öncesinde geçecek, bunu da belirtmeden geçmeyelim. Tabii dizinin senaryo aşaması henüz başlamadığından sezon onayı alıp almayacağı belli değil. HBO pilot bölümü veya senaryoları beğenmezse diziyi iptal edebilir. Bekleyelim görelim.

Açıklanan diğer projeyse Nymeria dizisi. Adından da anlaşılacağı üzere dizi savaşçı kraliçe Nymeria’ya ve Martellere odaklanacak. Nymeria ve Marteller orijinal dizide Lannisterlar ile karşı karşıya geliyorlardı. Bu diziyse bu karşılaşmadan 1000 (evet, bin!) yıl öncesini işleyecek. Şimdilik daha eski bir zamanı işleyen başka bir GoT projesi yok -iptal edilen isimsiz dizi (Watts’lı dizi) 5000 yıl öncesinde geçecekti-. Dizi çekilirse kraliçenin Dorne’a ulaştıktan sonra Essos’a dönüşü önlemek maksadıyla 10 bin geminin yakılma emrini vermesini konu alacak. Martin, Meksika’yı fetheden ünlü ve gaddar denizci Hernan Cortes‘in 1519’da 600 gemisini yaktırmasından esinlenmiş. Nymeria dizisi 10.000 Ships adıyla da anılıyor.

Açıklanan üçüncü projeyse The Sea Snake. 9 Voyages kod adıyla da anılan diziyi Rome‘un yaratıcısı Bruno Heller hazırlayacak. Dizi Lord Corlys Velaryon’a, diğer adıyla Deniz Yılanı’na (The Sea Snake) ve Velaryonlara odaklanacak, ki bu karakterlere House of Dragon‘da da yer verilecek, hatta Lord Corlys’i dizide Steve Toussaint canlandıracak. Bu arada Lord Corlys’in Prenses Rhaenys Targaryen’le (Eve Best‘in karakteri) evli olduğunu belirtelim.

Yukarıdaki üç proje yakın zamanda açıklandı. İki projeyse daha önce açıklanmıştı. Flea Bottom adlı proje, Davos Seaworth, Gendry Baratheon gibi karakterlerin dünyaya geldiği King’s Landing’te geçecek, Peaky Blinders dizisinin izinden gidecek. Yani Peaky‘nin GoT versiyonu olabilir bu dizi. Diğer dizilerin aksine lordlara ve leydilere değil de King’s Landing’in gündelik yaşamına, suçlularına ve yeraltı örgütlerine odaklanacak. Bu diziler dışında bir de animasyon dizisi hazırlanıyor.

Duyurulan tüm projeler bunlar. HBO’nun CEO’su Casey Bloys “On spinoff dizisi çok olur” demişti. Fakat Disney+, The Mandalorian‘ın başarısının ardından “On çok olur” diye düşünmeyip on Star Wars dizisini duyurmaktan çekinmemişti. İyice kızışan bu rekabet sebebiyle HBO’nun Game of Thrones içerikleri de ona yaklaşabilir. Kalite olaraksa GoT‘un ilk sezonları yakalanabilecek mi bunu da zaman gösterecek.