Bugün Han Solo’nun gençliğine odaklanan Solo: A Star Wars Story vizyona girerken Lucasfilm de yeni solo filmi duyurdu: Ödül avcısı Boba Fett‘i merkeze koyan isimsiz bir film. Bu filmin senaristliği ve yönetmenliği için James Mangold‘la anlaşıldı. Fakat duyurulan tek film bu değil bilindiği üzere. Disney bir süredir projeleri duyuruyor.

Solo Üçlemesi: Solo filmi vizyona girdi. Beklenen hasılatı elde ederse (ki edecektir) öykü yeni filmlerle devam ettirilecek. Başrolü üstlenen Alden Ehrenreich üç filmlik bir kontrat imzaladığını açıklamıştı. Aktörün açıklamasından evvel Disney/Lucasfilm karakter üzerine üçleme planlandığını belirtmişti. Henüz devam filmiyle ilgili yeni bir haberin gelmediğini belirteyim. İlk filmin yönetmenliğini Miller-Lord ikilisinden devralan Ron Howard’ın devamı yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor. Ama sütten dili yanan Lucasfilm’in usta yönetmenlerden şaşmayacağını, bundan sonra genç yönetmenlere şans vermeyeceğini söyleyebiliriz galiba. Zira önce Rouge One‘da, sonra da Solo‘da genç yönetmenlerle büyük sorunlar yaşadı Lucasfilm.

Kenobi Solo Filmi: George Lucas’ın filmlerinde Ewan McGregor‘ın hayat verdiği Obi van Kenobi karakterinin solo filmi geçen yıl duyurulmuştu. Lucasfilm yönetmenlik için Stephen Daldry ile görüştüğünü açıklamıştı ama sonra bu projeden yeni bir haber gelmedi. Sıradaki solo film bu olabilir. McGregor karakteri tekrar oynamayı istediğini onlarca kez belirtmişti, lakin Lucasfilm’den aktörle ilgili bir açıklama (filmde oynayıp oynamayacağı) yapılmadı.

Star Wars: Episode IX: Çekimlere çok az kaldı. JJ Abrams senaryoyu tamamlamak üzere. Abrams ve Lucasfilm çekimlere temmuzda başlayacaklarını duyurmuşlardı. Üçlemenin kadrosu bu filmde de korunacak. Konusu açıklanmayan bu film, Abrams’ın başlattığı seriyi sona erdirecek, 20 Aralık 2019‘da vizyona girecek. Başrolde yer alan aktris Daisy Ridley‘nin bu filmden sonra Star Wars filmlerinde oynamayacağını açıkladığını da belirteyim. Yani oyuncuların son filmi olacaktır 9. film.

Rian Johnson’ın Üçlemesi: Star Wars serisinin 8. filmini yazıp yöneten Rian Johnson şu sıralar yeni bir üçleme hazırlıyor. Abrams 9. filmle üçlemeyi tamamladıktan sonra yola Johnson’ın yeni üçlemesiyle devam edilecek. Çekimlere 2020’de başlanması planlanıyor. Johnson üçlemenin ilk filmini yönetecek, sonraki filmleri çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Gelen bilgilere göre bu yeni üçleme yeni karakterlerden oluşacak. İşler yolunda giderse Johnson’ın filmi 2021‘de vizyona girebilir.

Weiss-Benioff’un Filmleri: 8 sezon boyunca Game of Thrones dizisinin showrunnerlığını üstlenen DB Weiss-David Benioff ikilisinin yeni Star Wars filmlerini kaleme alacakları, bu filmlerin yapımcılığını üstlenecekleri açıklanmıştı. Fakat henüz bu yeni filmlerin sayısı, konuları ve karakterleri açıklanmadı. Bilinen tek şey ikilinin kaleme alacakları yeni filmlerin, Rian Johnson’ın hazırladığı üçlemeden ve 2019 yılında JJ Abrams’ın 9. filmiyle sona erecek üçlemeden ayrı olacağı. Bu filmlerden ilkini yönetecek kişi de henüz belirlenmedi. Bu arada Disney’in başkanı Bob Iger’a ikilinin neden dizi değil de film serisi hazırladıkları sorulmuş. Iger ikiliyle sürekli görüştüğünü, yeni bir dizi hazırlamak istemediklerini belirtmiş.

Boba Fett Solo Filmi: Birkaç yıl evvel Simon Kinberg‘ün Boba Fett’in solo filmini kaleme alacağı, filmi Josh Trank‘in yöneteceği açıklanmıştı. Fakat bu solo film bir türlü hayata geçirilememişti. Trank’in bu filmi çekememesinin nedeni Kinberg’ün yapımcılığını üstlendiği Fantastic Four‘un gişede batmış olması. Yönetmen bu filmi çekerken yapımcılarla geçinememişti. Fakat Disney arayı fazla açmadan Boba Fett solo filmini raftan indirip senaristliği ve yönetmenliği James Mangold‘a teslim etti. Kinberg’ün projede yapımcı ve/veya senarist olarak yer alıp almayacağını bilmiyoruz.

Jon Favreau’nun Dizisi: Disney, Netflix benzeri online seç-izle platformunun hazırlıklarına hızla devam ediyor. Disney bu platformunu Amerika’da 2019’da abonelere açacak. Türkiye’de aktif hale gelmesi 2020’yi bulacaktır. Disney bu platformu için pek çok yapım hazırlıyor. Bu yapımlardan birisi de Jon Favreau‘nun showrunnerlığını üstlendiği Star Wars dizisi. Diziyle ilgili bilinen tek şey, Return of the Jedi‘yla Force Awakens arasındaki zaman diliminde geçeceği. Şu sıralar The Lion King animasyonuyla meşgul olan Favreau’nun diziyi 2019 sonbaharına yetiştirmesi bekleniyor. Disney bu dizi dışında başka Star Wars dizileri de hazırlıyor ama henüz o dizileri duyurmadı.