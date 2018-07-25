25 Temmuz 2018
HBO başkanı Casey Bloys bugün basınla yaptığı röportajlarda kanalın dizileriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Lafı uzatmadan bunlara değinelim.
- Game of Thrones – 8. sezonun bölüm süreleri 50 ile 90 dk arasında olacak. İki saat süren bölüm olmayacak gibi görünüyor.
- 8. sezonun fragmanı yıl sonunda yayınlanabilir ama Bloys bu soruyu “Bilemiyorum,” diyerek geçiştirdi.
- 8. sezon senaryosunun epik olduğunu, hayranların son sezona bayılacaklarını belirtmiş.
- Son sezonun IMAX’te gösterilmesi konusu da sorulmuş ama dizinin IMAX’te gösterilip gösterilmeyeceğini yanıtlamamış. Sadece bu konunun bir yıl evvel konuşulduğunu belirtmiş.
- Jane Goldman‘ın hazırladığı GoT – spinoff dizisinin adı The Long Night değil. Bu dizi için de heyecanlı Bloys. Daha önce beş spinoff projesi hazırlandığı açıklanmıştı ama şimdilik yola sadece Goldman’ın dizisiyle devam edilecek.
- Goldman’ın dizisinin çekimlerine 2019’un ilk çeyreğinde Belfast’ta başlanacak. Dizi GoT‘taki olaylardan 8 bin yıl öncesine odaklanacak. Farklı bir öykü, farklı bir dünya, krallıkların henüz ortada olmadığı bir dönem, diyor Bloys. “Game of Thrones Part II yapmaya çalışmıyoruz” demiş. Dönem dizisi olacak.
- Spinoff dizisinde de epey güçlü kadın karakterler olacakmış. “Merkezde kadın karakterler mi olacak?” sorusuna “Jane çok iyi bir senarist. Onu kadın karakterlere zorlayarak sınırlamak istemiyoruz. Dizide erkek karakterler de, kadın karakterler de olacak. Pilot bölümde pek çok karmaşık ana karakter mevcut,” diyor.
- Westworld‘ün 3. sezonunun yayın tarihini bilmiyormuş Bloys. “2019 ihtimal dahilinde mi?” sorusuna “Her şey ihtimal dahilinde,” cevabını vermiş. Ama 3. sezon planı henüz belli değilmiş. Jonathan Nolan-Lisa Joy çifti tatile çıktıklarında 3. sezonu konuşacaklarmış.
- JJ Abrams‘ın uzay draması Demimonde içinse “Epik. Aile öyküsü anlatacak,” diyor. Dizi “Çocukların için ne yaparsın?” sorusuna odaklanıyormuş.
- 3. bölümü yayınlanan Sharp Objects‘in 2. sezonu için bir plan yokmuş. Yani dizi 2. sezonuyla devam etmeyecek. Çünkü Amy Adams karanlık bir karakter olan Camille’i tekrar oynamayı istemiyormuş.
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