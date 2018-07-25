Birkaç yıl önce Paolo Sorrentino sevilen dizisi The Young Pope‘un devamı olan The New Pope‘u Loro filminden sonra çekeceğini açıklamıştı. Loro‘yu iki bölüm halinde İtalya’da vizyona çıkartan Sorrentino sıradaki...

Westworld'ün ikinci sezonu da sona erdi. Şimdiden her açıdan kült olan diziyle ilgili çok şey yazılıp çizilebilir. Biz diziye başka bir yerden bakmayı bir denedik....