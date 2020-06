Warner Bros., TV’nin en iyi kanallarından HBO‘yu kurduktan sonra bu kanalın içeriklerinin net üzerinden izlenmesine olanak tanıyan iki dijital platform oluşturmuş, bu platformları kısaca HBO Go ve HBO Now olarak adlandırmıştı. Ama Warner, Netflix’le bu iki dijital platform üzerinden mücadele edemeyeceğini fark edince yeni bir dijital platform açmış, onu da HBO Max olarak adlandırmıştı. HBO Max, ABD’de geçen ay erişime açıldı. Lakin bu kadar HBO platformunun olması kafaları karıştırınca Warner çareyi HBO Go’yu kapatmakta buldu. Go kapatıldı. Diğer yenilikse HBO Now’dan “now” kelimesinin atılması oldu. Bundan sonra bu dijital platform sadece “HBO” olarak anılacak. Go ve Now üyeliği olanlarsa Max’e de erişebilecek ama şöyle bir sorun var: Go ve Now platformları, Riku ve Fire TV‘de çalışırken Max içerikleri henüz Fire TV ve Riku üzerinden izlenemiyor.

Go’nun kapatılmasının ardından geriye sadece eski adı HBO Now olan HBO ve HBO Max kaldı, tabii kablolu kanal HBO’yu meseleye dahil etmiyoruz, ki kafalar daha fazla karışmasın. DC Universe adlı dijital platform ise halen erişime açık.