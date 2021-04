Warner Bros. 2020’yi bitirmek üzereyken filmler salgın yüzünden geniş bir dağıtımla vizyona çıkamadığı için 2021’deki tüm filmlerini hem vizyona çıkarma, hem de HBO Max platformunda yayınlama kararı almıştı hatırlanacağı üzere. Bu karar filmi vizyonda yakalayamayacak olanları sevindirirken, kimilerini de sinemayı bitireceği veya butik bir mekâna dönüştüreceğini düşündürüp korkuttu. Aradan dört ay geçti. Şimdilik sinemanın bitmediğini, butik bir yere de dönüşmediğini ama bugün açıklanan üye sayısına bakınca vizyon/platform modelinin bekleneni veremediğini söyleyebiliriz.

İşin artı tarafı, HBO ve HBO Max’in üye sayısı artmaya devam ediyor. Yani onca filme rağmen platform yerinde saymıyor ama beklendiği kadar da üye kazandıramamış. WB bu dört ayda Zack Snyder’s Justice League, Godzilla vs. Kong, Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry gibi pek çok filmi vizyona çıkarıp Max’te yayınladı. Bunun karşılığında üç ayda üye sayısı 2.7 milyon artmış. Şu an HBO ve Max’in toplam üyesi sayısı 44.2 milyona ulaşmış durumda. Lakin WB sadece Max’in üye sayısını henüz açıklamış değil. Bu 2.7 milyondan kaçının Max’e, kaçının HBO kanalına üye olduğu da bilinmiyor. Geçen seneki haberlere göre HBO kullanıcılarının çok azı bedava olmasına rağmen Max platformunu kullanmış.

Özetle, WB normal zamanda iyi gişe elde edecek filmlerini Max’te yayınlamaya karar verdiğinde 2.7 milyondan çok daha fazla üye beklentisi içindeydi ama üç ayda onca filme rağmen ancak bu kadar kişi üye olabilmiş. Rakipleriyse arayı açmaya devam ediyor. Disney+’ın üye sayısı 100 milyonu çoktan geçti bile. Çok geçmeden Netflix’i yakalayacaktır D+. Platform, Max’le aynı zamanda üye sayısını 21.2 milyon artırmış. Yani Max’in üye sayısı 2.7M artarken D+’ınki 21.2 artmış. Arada bir uçurum var. WB bu uçurumu kapatabilecek mi zaman gösterecek -gerçi D+, Max’ten aylar evvel erişime açılmıştı, bunu da es geçmemek gerek-.

WB vizyon/platform modeliyle ortaklarıyla, sinemacılarla, oyuncularla işbirliğini riske attı, sonuçta bu riskin karşılığında sadece 2.7 milyon üye elde edebildi. Warner 2022’de bu modeli bırakıp filmleri vizyona çıkardığı gün Max’te yayınlamaktan vazgeçecek. Ama Max’i nasıl büyüteceğini ise zaman gösterecek. Bakalım yılın diğer çeyreklerinde Max’e kaç kişi üye olacak.