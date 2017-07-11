11 Temmuz 2017
Şu sıralar Ready Player One‘ın post prodüksiyonu ve The Papers‘ın çekimleriyle meşgul olan Steven Spielberg’in hayatına ve kariyerine odaklanan bir belgesel hazırlanıyor. HBO’nun hazırlattığı, Spielberg adını verdiği belgesel 7 ekimde yayınlanacak. Belgeselde Spielberg’i anlatacak isimlerse şunlar:
JJ Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian De Palma, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes, Harrison Ford, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Holly Hunter, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Oprah, Robert Zemeckis.
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