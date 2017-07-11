haber Spielberg, Hanks’li Filmi The Papers’da Muazzam Bir Kadroyla Çalışıyor Steven Spielberg bu yıl 1800’lerde geçen, Mark Rylance ve Oscar Isaac’li filmi The Kidnapping of Edgardo Mortara‘yı çekmeyi planlarken ani kararla bu filmi rafa kaldırıp 1971’de geçen The Papers...

haber Al Pacino Adı Skandala Karışan Koç Joe Paterno’yu Canlandıracak Dört yıl önce Al Pacino’yla Brian De Palma’nın Happy Valley adlı filmde çalışacakları, usta aktörün bu filmde Joe Paterno’yu oynayacağı açıklanmıştı. Bu filmde Pacino-De Palma ikilisi yirmi yıl aradan...