HBO, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar önderliğinde 80’li yıllarda NBA’de fırtına gibi esen Los Angeles Lakers takımının hikayesini ekranlara taşıyacak.

Spor yazarı Jeff Pearlman’ın Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s isimli kitabından uyarlanacak dizinin senaryosunu Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters gibi filmlerin senaristi Max Borenstein kaleme alacak. Dizinin hem yürütücü yapımcı koltuğunda oturacak hem de pilot bölümünü yönetecek isim ise Adam McKay. The Big Short ve Vice filmleriyle iki defa yönetmenlik kategorisinde Oscar adaylığı alan, The Big Short için uyarladığı senaryo ile Oscar heykelciğine kavuşan McKay; hikayenin içinde cinsiyetçilik, ırkçılık, trajedi, kefaret, bakmadan atılan paslar ve Amerika’daki dev kültürel değişimin yer aldığını söyledi. Perlman’ın kitabından çok etkilendiğini belirten McKay, çekimlere başlamak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

Dizinin kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlandı. Kadroya katılan ilk ismin Hadley Robinson olduğu söyleniyor. Robinson, Los Angeles Lakers takımının sahibi Jerry Buss’ın kızı Jeanie Buss’ı canlandıracak. Ancak haber, yapımcılar tarafından henüz doğrulanmadı.

Dizinin çekimlerine yaz aylarında başlanacak.



1980-1991 yılları arasında tam 9 defa NBA finallerine çıkan Lakers, bu süreçte toplam 5 şampiyonluk kazanmıştı. Özellikle Larry Bird’ün liderliğindeki Boston Celtics’le spor tarihinin en çekişmeli rekabetlerinden birine imza atan Lakers, efsane kadrosunun yaşlanması ve Michael Jordan’ın NBA’e ağırlığını koyması sebebiyle hanedanlığını yitirmişti. Defalarca final oynayan ve oynadıkları eğlenceli oyun sebebiyle ‘showtime’ lakabını alan Pat Riley koçluğundaki kadronun dağılmasıyla birlikte düşüşe geçen Lakers, 2000’lerin başında Shaquille O’Neal ve Kobe Bryant’lı takımı oluşturana kadar uzunca bir süre kendine gelememişti.