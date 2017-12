Amerika’nın kaliteli ve prestijli diziler üreten kablolu kanallarından HBO bu yıla pek çok dizisiyle, ama özellikle Big Little Lies ve Game of Thrones‘la damgasını vurmuştu. HBO 2018 için de heyecanlandıran pek çok dizi hazırlıyor şu sıralar. Ne yazık ki Game of Thrones‘un son sezonunu 2018’de izleyemeyeceğiz. Dizinin çekimlerine başlandı ama çekimler yaza kadar devam edeceği ve her bölümü film uzunluğunda olacağı için HBO diziyi 2019’da yayınlayacak. Öte yandan kanal komedi dizisi Curb Your Enthusiasm‘in 10. sezonunu bir hafta önce onaylamıştı. Bu dizi 2018’de dönecek. Kanalın 2018’de yayınlayacağı diğer dizi ve filmler şöyle.

Diziler:

Divorce – 2. Sezon: Sharon Horgan’ın yaratıcılığını, Jenny Bicks’in showrunner’lığını üstlendiği, Sarah J. Parker ve Thomas H. Church’lü Divorce dizisi 14 Ocak 2018’de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezon Parker’la Church’ün canlandırdıkları çiftin boşanma sürecine odaklanırken ikinci sezon boşanmanın sonrasına, yeni başlangıçlara odaklanıyor. İkinci sezon 8 bölümden oluşuyor.

Mosaic – 1. Sezon: Steven Soderbergh dizi üretmeye devam ediyor. İptal edilen dizisi The Knick‘te tıbbın ve hastahanelerin 1920’lerdeki durumuna odaklanan Soderbergh bu kez bizlere polisiye bir öykü anlatacak Mosaic‘te. Sharon Stone’un hayat verdiği yazar ölü bulununca polis, Garrett Hedlund’ın oynadığı karakterden şüphelenmeye başlayacak, olaylar gelişecek (gelişmesini umuyoruz). Mosaic‘le ilgili en ilginç bilgiyse Soderbergh’in önce bunun aplikasyonunu hazırlamış olması. Apple Store’dan ABD’lilere ücretsiz olarak sunulan bu aplikasyon indirildiğinde 15-20 dakikadan videolar izleniyor, sonra cinayeti işleyen şüphelilerden birisini seçerek olayların gelişimine tanık olunuyor. Yani Mosaic aplikasyonu kullanıcıya öyküyü istediği perspektiften öğrenme olanağı sunuyor. Dizideyse aplikasyonda kullanılmayan görüntülere de yer verildi. 7 bölümden oluşan dizi 22 Ocak 2018’de başlayacak. Soderbergh onaylanırsa 2. sezonu da çekecek. Hatta henüz onay gelmese de senarist Ed Solomon’la birlikte 2. sezonu hazırlamaya başladı.

Barry – 1. Sezon: HBO sadece drama değil komedi de hazırlıyor. 2018’de yayınlayacağı Barry de komedi türünde. Bill Hader’ın Alec Berg’le birlikte yaratıcılığını, Henry Winkler ve Sarah Goldberg’le birlikte başrolünü üstlendiği dizi birinci sınıf bir tetikçi olan Barry’e odaklanıyor. Her bölümü 30 dakikadan oluşan dizi, Barry’nin Los Angeles gezisi sırasında bir böcek tarafından ısırılmasını, daha sonra kariyerini ve eski yaşantısını ardında bırakmayı düşünmeye başlamasını anlatacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Succcession – 1. Sezon: Will Ferrell’la Adam McKay de HBO’ya yeni bir dizi hazırlıyorlar şu aralar. Successsion adı verilen dizinin başrollerini usta aktör Brian Cox’la aktris Sarah Snook üstleniyorlar. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi işlevini yitiren Roy ailesinin sahip olduğu uluslararası şirkete, ailenin birbirleriyle ilişkilerine odaklanıyor. Cox babayı ve patronu, Snook ise politikaya atılmaya hazırlanan kızını oynuyorlar. Bu dizinin de yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Here and Now – 1. Sezon: Six Feet Under ve True Blood gibi çok sevilen iki dizinin yaratıcısı olan Alan Ball ekranlara Here and Now dizisiyle dönecek. Ball gene fantastik bir öykü anlatacak gibi görünüyor. Tim Robbins’le Holly Hunter’ın başrollerini üstlendiği dizi, profesörle eşinin dört çocuğuyla (biri biyolojik, üçü farklı ülkelerden-Kolombiya, Vietnam, Liberya- evlat edinilmiş) ilişkilerine, çocuklarından birisinin diğerlerinin göremediği şeyleri görmeye başlamasına ve bu ailenin Müslüman bir aileyle ilişkilerine odaklanıyor. Dizi günümüzün Amerikan kültürünü de işleyecek. Bakalım Ball başarısını devam ettirebilecek mi? Here and Now 11 şubatta başlayacak.

Veep – Final Sezonu: Amerika’nın sevilen ve bolca ödüllendirilen politik komedi dizisi Veep‘te yolun sonu göründü. Yetenekli yaratıcı-yönetmen Armando Iannucci’nin yaratıcılığını, David Mandel’in showrunner’lığını üstlendiği dizi 2018’de sona erecek. Son sezon Julia Louis-Dreyfus’ın oynadığı Selina Meyer’ın seçim yarışına tekrar hazırlanışına odaklanacak. Şu sıralar göğüs kanseriyle savaşan Louis-Dreyfus tedavi olduktan sonra çekimlere başlanacak.

Westworld – 2. Sezon: Westworld romanından Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy tarafından dizileştirilen aynı adlı dizinin 2. sezon çekimleri hızla devam ediyor. İlk sezonda Westworld adlı eğlence parkına eğlenmek amacıyla gelen zenginlere ve onlara hizmet eden robotlara, robotlarla insanlar ve Westworld’ün sahibi Dr. Ford’la Charlotte’un yönetimdeki mücadelesine odaklanılmıştı. İkinci sezonun konusuysa henüz açıklanmadı. Bildiğimiz tek şey bu sezonda samuray robotlardan oluşan Samuraiworld’ün de mekânlar arasında olduğu. Oyuncu kadrosuna ise Binbaşı Craddock rolüyle Jonathan Tucker, konuk oyuncu Katja Herbers ve Nicholas rolüyle Neil Jackson da dahil olmuşlardı. Anthony Hopkins’in diziye dönüp dönmediği açıklanmadı.

Sharp Objects – Tek Sezon: Bu yıla Big Little Lies dizisiyle damgasını vuran yönetmen Jean-Marc Vallée, HBO’yla işbirliğine Sharp Objects dizisiyle devam ediyor. BLL‘nin başarısını tekrarlamayı uman HBO’yla Vallée bu diziyi Gillian Flynn’in aynı adlı romanından uyarladılar. Dizinin başrolünü Amy Adams üstlendi. Ona Patricia Clarkson’la Chris Messina eşlik ettiler. 8 bölümden oluşan dizi sözde 8. bölümde final yapacak. Öyle dememin nedeniyse BLL‘nin de mini dizi olarak açıklanması ama beklenenden daha fazla popüler olunca 2. sezonu onaylanmıştı. Aynı şey Sharp Objects için de olur mu zaman gösterecek. Adams karşımıza suçları araştıran gazeteci rolünde çıkacak. Dizi onun memleketine iki genç kızın öldürülmesini haberleştirmek için dönmesini, burada çocukluk travmalarıyla yüzleşmesini anlatacak. Dizi ne yazık ki yazdan önce yayınlanmayacak.

Room 104 – 2. Sezon: Bu yıl başlayan Room 104 dizisinin bazı bölümleri Hindistan’dan yapılan hacklemeyle internete sızdırılmasına rağmen reytingleri fazla düşmemiş ve 2. sezon onayını almıştı. Dizinin yaratıcılığını Duplass Kardeşler (Jay ve Mark) üstlenmişlerdi. Room 104 her bölümde farklı bir öykü anlatan antoloji türünde bir dizi. Dolayısıyla her bölümde farklı oyuncular rol almıştı. 2. sezon da öyle olacak gibi görünüyor. Henüz 2. sezonun oyuncularının açıklanmadığını belirteyim.

Big Little Lies – 2. Sezon: Mini dizi olarak açıklanıp bu dalda ödül ve adaylıklarını toplayıp aile içi şiddeti işlemesiyle yıla damgasını vuran Big Little Lies arayı açmadan 2. sezonla dönecek. Fakat bir değişiklikle. Şu sıralar Sharp Objects‘le meşgul olan Jean-Marc Vallée diziye sadece yapımcı olarak dönecek, sezonu yönetmeyecek. Bunun nedeniyse yönetmenin 2. sezonu gereksiz bulması. Bu yüzden yönetmenlik koltuğunu American Honey‘nin yönetmeni Andrea Arnold devraldı. Nicole Kidman’la Reese Witherspoon yapımcı ve başrol olarak 2. sezonda da yer alacaklar. Diğer oyuncularla görüşmelere devam ediliyor. Gene David Kelly’nin kaleme alacağı 2. sezonun çekimlerine baharda başlanacak. Dizi Emmy ödüllerinin öncesine, yani yaza yetişebilecek mi bilemiyoruz. Zor görünüyor. Belki kışın yayınlanır.

True Detective – 3. Sezon: Sonunda True Detective dizisi ekranlara dönecek. Nic Pizzolatto’nun 4. bölüm dışındaki tüm bölümleri tek başına kaleme aldığı 3. sezonun 2018’in başlarında çekilmesi bekleniyor. Dizinin başrollerini Mahershala Ali’yle Carmen Ejogo üstlenecekler. Bu yıl Netflix’in beğenilen dizisi Ozarks‘ın da geçtiği Ozark, True Detective‘in de ana mekânı olacak. 2018’de iki dizi de Ozark’taki suçlara odaklanacak. Diziyi Pizzolatto’yla genç yönetmen Jeremy Saulnier’ın yöneteceklerini de belirteyim. Yüksek ihtimalle bu dizi de kıştan önce hazır olmayacak. Dileğimiz 2019’a ertelenmemesi.

Chernobyl – Tek Sezon: 2018’e yetişmeyebilecek diğer dizi. Beş bölümden oluşan bu mini dizinin çekimlerine baharda başlanacak. Dizinin başrolünü Jared Harris üstlenecek. Aktör bilim adamı Valery Lagasov’u oynayacak. Adından da anlaşılacağı üzere dizi 1986’daki Çernobil’deki nükleer felakete, Lagasov’un 46 kişinin ölümüne neden olan bu felaketin nedenlerini araştırmasına odaklanacak.

Watchmen – 1. Sezon: Fazlasıyla underrated olan, ne ödüllerde ne de reytinglerde hak ettiğini alabilen The Leftovers‘ı tamamlayan Damon Lindelof vakit kaybetmeden sıradaki dizisi Watchmen‘in hazırlıklarına başlamıştı. Pilot bölümü kaleme alan Lindelof henüz çekimlere başlamadı. Dizinin oyuncu kadrosu da henüz açıklanmadı. HBO’nun henüz sadece pilot onayını verdiğini de belirteyim. Sezon onaylanırsa çekimlere baharda başlanacak. Dizi DC’nin aynı adlı çizgi-romanından uyarlanacak. Çizgi-roman bilindiği üzere daha önce Zack Snyder tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Lindelof dizinin filmden farklı olacağını söylemişti. Dileğimiz bunun da 2018’e yetişmesi, ama önce sezon onayını alması gerekiyor.

Filmler:

Fahrenheit 451: Ray Bradbury’nin kaleme aldığı etkileyici distopik romanı Fahrenheit 451 tekrar filmleştirildi. En son fena olmayan 99 Homes filmini çeken bağımsız sinemacı Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde Michael B. Jordan, Michael Shannon ve Sofia Boutella rol aldılar. Romanın merkezindeki itfaiyeci Montag’a bu kez Jordan hayat verdi. Roman ve film, Montag’ın diğer itfaiyecilerle birlikte yasaklı kitapları ve sanat eserlerini yakmayı ama daha sonra kitapları okumaya ve ezberlemeye başlaması, ardından da hükümetin hedefi haline gelmesini konu alıyor. Shannon’ın Montag’ın ustasını oynadığını belirteyim. Filmin yayın tarihi belirsiz.

Paterno: Birkaç yıl önce çekileceği duyurulan ama sonra bütçe nedeniyle iptal edilen Joe Paterno biofilmi Paterno sürpriz bir şekilde bu yıl ikinci kez onaylanıp Barry Levinson’ın yönetmenliğinde, Al Pacino ve Riley Keough’ın başrollerinde çekildi. Peki kimdir Paterno? Penn St.’in futbol koçu olan Paterno takımı defalarca kez şampiyon yapmış, çok sevilmiş ve saygı duyulmuş birisiydi. Ta ki adı taciz skandalına karışana dek. Tacizden sonra takımdan kovulmuş, ona dair tüm saygı ve sevgi yok olmuştu. Fakat hemen belirtelim ki Paterno tacizci değildi. Tacizci olan kişi, Paterno’nun asistanı Jerry Sandusky. Sandusky yıllarca öğrencileri taciz etmiş, Paterno da bundan haberi olmasına rağmen hiçbir şey yapmamıştı. İşte film bu skandala odaklandı. Hollywood’taki pek çok erkek sinemacının adının taciz skandallarıyla anıldığını düşünürsek film 2018’de epey bir süre gündemde kalacaktır benzer bir öykü işlediği için. Bakalım Levinson ve HBO, Robert De Niro’lu The Wizard of Lies‘ın başarısını tekrarlayabilecekler mi?

Deadwood: HBO aynı adlı diziyi 3. sezonuyla bitireli yıllar oldu, o zamandan beri filmin çekilmesi bekleniyor ama bir türlü sete çıkılmıyor. Bu yılı da “Deadwood filmi çekilecek,” “Deadwood filmi çekilecek ama ne zaman çekilecek?” haberleriyle bitirdik ve film bu yıl da çekilmedi. 2018’de çekilecek gibi görünüyor. En azından son açıklamalar bu yönde. Ian McShane oyuncularla görüşülüp çekim takviminin netleştirilmeye çalışıldığını söylemişti. Tabii film yüksek ihtimalle 2018’e yetişmeyecek. Gene de listeye alayım dedim.

My Dinner with Hervé: Sacha Gervasi’nin kaleme alıp yönettiği bu filmin başrollerini Peter Dinklage, Jamie Dornan, Oona Chaplin, Andy Garcia ve Mireille Enos üstlendiler. Film Fransız aktör Hervé Villechaize’ın hayatına odaklanıyor. Villechaize 70’lerde Türkiye’de de yayınlanan Fantasy Island/Hayal Adası dizisiyle ünlenmişti. Daha sonra James Bond filmi The Man with the Golden Gun‘da da rol almıştı. 1993’te evinde intihar etmişti. Hervé’ye pek tabii Dinklage hayat verdi. Dornan ise gazeteci Danny Tate’i oynadı. Çekimleri tamamlanan filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Diğer Yapımlar:

HBO’nun son iki yıl içinde açıkladığı ama daha sonra yeni haberlerle durumlarını güncellemediği, iptal edilip edilmediklerini bilmediğimiz bazı yapımlarıyla ilgili sitemizde yer alan haberler için linkleri de eklemek istedim. Aşağıdaki projeler 2018’de çekilir mi bilinmez.